Directora de la secundaria que funciona en el edificio de la escuela 10 aclaró que la primaria no es la que reclama

Con buen tino, la directora de la Escuela Secundaria N° 14 que funciona en el histórico edificio de la Escuela N° 10, observó que en varias de las publicaciones de este medio no quedaba claro que era ella y parte del cuerpo docente que la acompaña quien promovió el abrazo simbólico y el reclamo de mayor segurdad para el establecimiento al que concurren por igual niños y adolescentes que se suman al jardín de infantes lindero y por el que en varias oportunidades han accedido los delincuentes.

Aunque parezca innecesario aclararlo, la titular de ese servicio educativo que esta mañana formuló declaraciones y estuvo acompañada por la Consejera Escolar Cecilia Macchia, los integrantes del bloque de Concejales del Frente de Todos y representantes del SUTEBA, quiso dejar en claro que la demanda de mayor inversión para seguridad ha sido su responsabilidad.

El pasado sábado en el programa Sin Galera, la docente convocó a la comunidad educativa a este abrazo simbólico y además recibió mensajes de oyentes que dolidos por las circunstancias que han atravesado en esots últimos cuatro meses con el incendio de dos aulas inlcuido, expresaron su deseo de donar un televisor. En cada ocasión en la que hubo destrozos o robos, este medio identificó a esa polo educativo con el nombre más usual y arraigado en la población "Escuela 10" sin reparar en que podía ocasionar molestias cuando a todas luces los mayores damnificados son los alumnos.

Desde esta redacción de accede a la aclaración y corrección respecto a que es la rama secundaria la que organizó la convocatoria y la protesta.



"Todos los hechos que se han denunciado han sido de la Secundaria 14 y no de la Primaria 10", dijo Lorena Cabrera cuando advirtió "todas las notas que suben están mal" y agregó "de la primaria 10 no hubo ninguna autoridad y esto es como que ya me tiene un poquito cansada".