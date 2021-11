Dieron de alta a Benjamín el niño al que apuñalaron para robarle el celular

El miércoles al mediodía fue dado de alta Benjamín Vega, el niño de 13 años que el sábado pasado sufrió un ataque perpetrado por dos delincuentes que a pesar de haberlo robado y no resistirse le aplicaron dos puntazos en la espalda.

El menor permaneció internado en la clínica Constituyentes de Morón en donde mostró una evolución favorable que a la vez le permitió regresar a su casa y permanecer allí junto a sus seres queridos.

Vega fue asaltado cuando caminaba por la calle Independencia y Av. Sarmiento alrededor de las 21 horas. Dos delincuentes lo sorprendieron desde atrás cuando caminaba en sentido a su casa y lo hirieron a la altura del omóplato.

Ya en su casa, Leandro Vega, el papá del menos herido, habló en El Reporte de la Tarde y contó cómo está su hijo y cómo fue el asalto sufrido hace cinco días.

“Gracias a dios evolucionó bien, me pidieron que lo traiga para casa directamente por el tema de la herida que tiene en el pulmón para que no le agarre ningún virus, que esté en un ambiente sano como el hogar”, manifestó Vega. “El único tema es el miedo que le queda, pero es totalmente normal”.

“Benjamín se acuerda de todo lo que pasó pero no identifica a los ladrones porque lo tomaron desde atrás”.

“No puede hacer ningún esfuerzo, tiene que hacer reposo, vida normal pero sin esfuerzo. No puede salir a la calle, no puede sudar, nada durante un mes más o menos”.

“Por suerte tuvimos muchísimo apoyo, una persona de Morón se contactó con nosotros para ofrecernos ayuda. Grosísimo lo que pasó”, destacó.

“Tratamos de no hablar mucho el tema porque le empieza a faltar el aire, tiene miedo. De a poco va soltando algo. De todos modos lo indagué, conversando de a poco, se acuerda de todo lo que pasó, estando herido se acordó de mi número pero no reconoce a la persona que lo atacó”.

Sobre lo sucedido esa noche Leandro Vega expresó que “Lo toman de atrás y en ningún momento sintió cuando lo apuñalaron. El señor que lo ayudo le dijo que estaba herido, porque Benjamín no sintió cuando lo picharon”.

“Le sacan el celular, y después lo pinchan sin ninguna necesidad, no se resistió ni nada. Me llama un muchacho conocido, me avisó que en Independencia y Sarmiento estaba mi hijo. Lo fui a buscar, lo fui a buscar y cuando íbamos hacia el hospital, en Pavón y Salta me encuentro un patrullero y me siguieron al Hospital entonces ahí mismo hice la denuncia mientras lo estaban asistiendo a él”, relató Vega.