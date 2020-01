Diego Pérez y Julián Cappelletti, dos jóvenes arqueros que buscan ganarse un lugar en la Primera Nacional

Son muchos los sampedrinos que militan en inferiores de clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pero pocos consiguen, al menos, realizar una pretemporada con planteles profesionales de primera división. Al debut de Sebastián Ramírez en Huracán se le agregó en el verano 2020 que otros dos jóvenes con proyección fueron convocados por sus respectivos equipos de la Primera Nacional (ex-B Nacional) a entrenar con el conjunto profesional: los arqueros Diego Pérez y Julián Cappelletti.

El primero, de 19 años, está en Villa Dálmine de Campana y fue incluido en la nómina del conjunto principal del Violeta que entrena en las instalaciones de Regatas de San Nicolás. Incluso, el guardameta que hizo inferiores en Mitre fue "bautizado" por sus compañeros y le cortaron el pelo por ser su primera pretemporada. "Me siento bien, muy adapté muy rápido al ritmo que piden", contó. Además, sobre si existe diferencia con los entrenamientos de inferiores, recalcó que la misma está en la "intensidad y calidad de juego" dentro de la cancha mientras que afuera "te brindan" todas "las comodidades".

Tras marcharse de Chacarita, Cappelletti, con pasado en Paraná, se mudó a Atlanta, otro de las instituciones que participa en el segundo escalón de la AFA. El también portero es parte del conjunto que realiza la pretemporada en el Country Indio Cua de Luján y busca ganarse un lugar entre cuatro deportistas de su misma posición.

"El año pasado cuando dejé Chacarita me fui a probar. En un principio iba a empezar la pretemporada con reserva pero unos días antes me llamaron que me iban a incorporar al plantel de primera y arranque la semana pasada", explicó el juvenil a La Opinión quien detalló que están en "la parte más fuerte de la pretemporada" y se está "sintiendo bien".

El Bohemio marcha primero junto a Estudiantes de Río Cuarto en la zona 1 de la Primera Nacional a la que todavía le restan quince fechas que se desarrollarán en el primer semestre del 2020. Villa Dálmine, en tanto, está octavo en el grupo 2 e intentará sumar la mayor cantidad de puntos para pelear el ascenso a la máxima categoría.