Diego Lafalce se hizo cargo del meme del "Día del Cabecita Negra" por el 17 de Octubre

La noticia que difundió La Opinión este miércoles acerca de que un miembro de Cambiemos había enviado un meme sobre el Día de la Lealtad peronista en el que se veía a un pajarito y la leyenda "17 de Octubre. Día del Cabecita Negra" causó revuelo en el ambiente político y un referente de la alianza gubernamental se hizo cargo del "chiste".

Diego Lafalce, hermano del concejal Damián Lafalce y referente regional del sector que lidera la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, asumió la responsabilidad del meme, que fue enviado al grupo que comparten funcionarios, concejales y miembros de Cambiemos San Pedro.

Como la versión inicial indicaba que el chiste gráfico había sido enviado por un concejal, Diego Lafalce entendió que era necesario aclarar que no había sido su hermano sino él. "No fue Damián el del meme, fui yo. Damián no se engancha en esa", aseguró a La Opinión.

El dirigente político dijo que envió el chiste "el 18 (de octubre) en alusión a los Moyano" y envió una captura de pantalla en la que se ven dos memes: el del "Día del Cabecita Negra" y otro en el que se observa al Papa Francisco de espaldas con una inscripción en su atuendo con la leyenda "Camioneros. Moyano conducción", como la ropa que usan los miembros del sindicato de choferes, con un logo que dice "Soy Anti-K y Antiperonista".

En la nota publicada, La Opinión refirió que el meme fue calificado de "chiste gorila y de mal gusto" dentro de Cambiemos y que, según revelaron miembros del grupo de WhatsApp, "Cecilio se lo tomó con humor, qué le iba a decir".

En el peronismo del partido Fe, el tema había causado enojo. La difusión de lo sucedido provocó diversas consideraciones entre referentes de las agrupaciones que conforman el Partido Justicialista local, entre ellas las que tributan al kirchnerismo.

El presidente del PJ, Mauricio Preiti, expresó en redes sociales. "Orgulloso de ser un cabecita negra", algo que también hicieron otros referentes como el exfuncionario municipa y provincial Carlos Rotundo, el concejal Martín Baraybar, entre otros. La concejala Florencia Sánchez tildó de "desacertados, fuera de lugar y discriminatorios" los dichos de Lafalce.