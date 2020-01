Diego Laface disparó reproches a Salazar, a los del Pro y la UCR por nombramientos y aumento de tasas

Las acusaciones cruzadas tras el resultado de las elecciones en la que Juntos por el Cambio perdió en provincia y nación mientras Salazar ganó en San Pedro se tradujeron en fisuras para algunos y nombramientos como recompensa para otros y por ello, el referente de Patricia Bullrich, ahora presidenta del Pro rompió el silencio para advertir que están en desacuerdo con muchas de las decisiones que se han tomado en Juntos por el Cambio.

La designación de Luciano Juhant como Director de Educación, luego de haber sido candidato a Intendente por el Frente de Todos fue la gota que rebalsó el vaso y en esa situación también se encuentran algunos representantes de la Coalición Cívica con los que Lafalce trabaja en conjunto.

En principio, Diego Lafalce, señaló que los nombramientos políticos no formaron parte de consulta alguna y que la propia Patricia Bullrich está disgustada con el comportamiento del Partido Fe. "En realidad esto es una operación para desmerecer, para desviar la atención, los que se cambiaron de bando sí ocuparon un espacio, el espacio se da por representación, pero nosotros no hemos tenido reparto", añadió.

Al ser consultado por los cortes de boleta de las elecciones, el representante de Patricia Bullrich en San Pedro, explicó: "Sí sé que comenzaron a circular fotos de boletas cortadas del Frente De Todos, pero Bullrich sabe que gente de su propio equipo cortaba boletas", a lo que luego agregó: "Esto no va por cuestiones personales pero si vos tenés una cuestión ideológica es muy loco pensar que al otro día pensas distinto".

El aumento de tasas fue otro de los temas sobre el que brindó su opinión y dijo: "Dentro de lo que es nuestra representación lo que es presupuesto no ha habido representación directa por cuestiones personales pero no estábamos de acuerdo con el aumento de tasas, o por lo menos habríamos pedido que no se suban tanto".

Admitió que en el futuro podrían votar en disidencia con el bloque cada vez que entiendas que las decisiones no acompañan la línea que se han trazado y uno de los ejemplos que suele comentar a menudo está dado por el monto de las dietas, aunque cuando se votó el presupuesto no pronunciaron palabra.