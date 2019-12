Dictaminaron las ordenanzas fiscal e impositiva, que incluyen la "tasa de servicios asistenciales" para cobrar prestaciones de salud

El oficialismo no se hizo eco del reclamo de la oposición, que pidió postergar el tratamiento del aumento de tasas y escalonarlo a lo largo del año y dictaminó los proyectos de ordenanzas fiscal e impositiva con su propia mayoría.

De la misma manera, este miércoles a las 10.00 de la mañana, el Concejo Deliberante asistirá a una sesión extraordinaria en la que el bloque Juntos por el Cambio hará valer sus votos y aprobará las ordenanzas preparatorias para que luego las traten los Mayores Contribuyentes.

La ordenanza impositiva prevé un aumento del 39 por ciento para las tasas más relevantes, las de ABL, Servicios Sanitarios, Red Vial, Seguridad e Higiene para mínimos especiales, habilitación de comercios, publicidad y propaganda, entre otras.

La oposición anticipó a La Opinión que votará en contra y que persistirá en el planteo que le hicieron por nota al intendente Cecilio Salazar, a quien le pidieron que postergue el aumento de tasas hasta conocer las proyecciones económicas de los gobiernos nacional y provincial.

Este martes, los seis ediles del Frente de Todos se reunían para acordar los discursos en los que expondrán sus argumentos para no acompañar las ordenanzas fiscal e impositiva que propuso el intendente y que tuvieron una serie de modificaciones en el Concejo por parte del oficialismo.

La ordenanza fiscal incluye la creación de dos tasas: la que adelantó La Opinión, denominada "tasa por explotación de vías de acceso (autopistas)", mediante la que pretende cobrar 455 pesos por cada mil vehículos que pasen por el peaje de Zárate, y la que llamaron "tasa de servicios asistenciales" para cobrar prestaciones de salud.

El proyecto dictaminado tiene diferencias importantes respecto del original, a raíz de una serie de modificaciones que tuvo que hacer el oficialismo en la comisión de Presupuesto que preside Martín Pando para subsanar las falencias que contenía.

En los considerandos, por ejemplo, tuvieron que aclarar la creación de esas dos tasas, sobre todo la de "servicios asistenciales", que fue un requerimiento del Tribunal de Cuentas, que detectó que el gobierno cobraba por prestaciones de salud pero no lo tenía contempladoen las ordenanzas fiscal e impositiva.

De la misma manera, el Tribunal de Cuentas había detectado la necesidad de crear una tasa que prevea el cobro de alojamiento de pacientes crónicos en el geriátrico del Hospital de Santa Lucía, "el cual podría determinarse por una suma fija y/o en relación con a un porcentaje del haber jubilatorio o pensión del anciano internado".

Así crearon la "tasa de servicios asistenciales", cuyo hecho imponible, es decir lo que configura la prestación por la que el contribuyente tiene la obligación de pagar, son "los servicios de asistencia sanitaria que por su naturaleza se presten en los establecimientos municipales", es decir los hospitales públicos y los centros de salud.

Un aspecto que no habían contemplado en la redacción del articulado relacionado con esa tasa era la obviedad de que "cuando los beneficiarios de la prestación no posean cobertura brindada por obra Social u otro agente de seguro de salud" no deberán pagar y "recibirán la prestación sin cargo".

En la ordenanza impositiva, que fija los costos de esas prestaciones para el año que viene, el listado de servicios y sus valores quedó de la siguiente manera:

Respecto de la denominada "tasa por explotación de vías de acceso (autopistas)", en el Concejo Deliberante, los ediles oficialistas Pando, Ruozi y Paz tuvieron que redactar nuevamente el proyecto, que contenía errores graves como confundir "hecho imponible" con "base imponible", algo que hizo el propio director de Rentas cuando fue consultado por La Opinión antes de ingresar a la reunión de comisión el viernes pasado.

Ahora, el apartado en la ordenanza fiscal referido a ese gravamen señala como hecho imponible a "la prestación sobre la ruta 9 y sus accesos comprendidos dentro del partido de San Pedro de los servicios municipales de ambulancia y seguridad por parte del personal de tránsito municipal, como toda otra asistencia en seguridad, salubridad, limpieza, higiene y mantenimiento".

Define como sujeto contribuyente a "la concesionaria de la Ruta Nacional N° 9 para el tramo que atraviese el partido de San Pedro, resultando deudor solidario quien gestione bajo cualquier titulo la concesión de dicha ruta" y la base imponible es "la cantidad de vehículos que traspasen las cabinas de peaje de Zárate - (Ruta Nacional N° 9 Km. 94,58), Provincia de Buenos Aires, ambos sentidos".

"El contribuyente deberá presentar a los 15 días corridos de cada mes vencido una declaración jurada indicando la cantidad de vehiculos que hubieran traspasado en ese periodo las cabinas señaladas en este capítulo, debiendo abonar el tributo dentro de los cinco días hábiles de vencido el plazo antes señalado", dice el texto que crea esa tasa.