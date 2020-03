Día de la Memoria: mensaje de Salazar en Facebook provocó repudio de la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Un posteo del intendente en uso de licencia, Cecilio Salazar, en su fanpage Cecilio Intendente de la red social Facebook provocó una polémica y le valió al jefe comunal el repudio de la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia en este 24 de marzo, a 44 años del golpe de Estado que instauró la dictadura cívico militar más sangrienta de la historia del país.

Salazar compartió un posteo de un autor desconocido que circula en redes. "Son días especiales, en los que que nuestras fuerzas de seguridad, y especialmente en nuestra zona la policía y la prefectura, están velando por todos nosotros. Por eso, en este 24 de Marzo, comparto con ustedes esta publicación que circula por las redes y nos invita a reflexionar", dijo el intendente en uso de licencia.

El texto en cuestión hace alusión al Día de la Memoria y pide tener "más memoria que nunca" porque en la actualidad "los hombres y mujeres de nuestras fuerzas de seguridad estarán en las calles en medio de una pandemia mundial", en un relato que pretende comparar el accionar de las fuerzas en uno y otro período de la historia.

"Por eso hoy 24 marzo de 2020, tené memoria. No olvides nunca esos hombres y mujeres que una vez más se brindaron sin titubear al servicio de su Patria", cierra el texto, que, compartido por el intendente, generó polémica y repudio.

"La Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro repudia las palabras emitidas por nuestro intendente Cecilio Salazar en relación a la fecha", señalaron desde el organismo que trabaja en la defensa de los derechos humanos en relación al posteo.

"Reconocemos el servicio prestado por todes aquellos que en la emergencia sanitaria enunciada por el presidente de la Nación Alberto Fernández, están cumpliendo", indicaron y agregaron: "Nada tiene que ver la situación actual con el periodo iniciado el 24 de marzo de 1976".

"El Terrorismo de Estado, señor intendente, diezmó a toda una generación dejando secuelas y heridas profundas en el tejido social, que aún hoy, están presentes. El Terrorismo de Estado fue planificado y andamiado sobre el ejercicio del Terror como herramienta de control poblacional y eliminación de todo vestigio de resistencia y organización social que obstruyera la implementación del plan neoliberal del que también, aún hoy, se sufren las consecuencias", detallaron.

"Es ese Terrorismo de Estado , que en el día instaurado como Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, pero también en cada día de nuestras vidas le decimos Nunca Más, al que no se puede negar ni tampoco banalizar", consideraron.

Finalmente, señalaron: "Lamentamos sus palabras. No sabe cuánto. Y con profundo dolor lo llamamos no solo a retractarse aclarando la intencionalidad de lo expresado sino también, a leer, informarse y formarse. Porque su rol no es cualquiera. Usted es quien dirige, junto a otres, los destinos de este Pueblo en consonancia con las políticas provinciales y nacionales".

Desde el sindicato docente SUTEBA y la CTA Autónoma también expresaron su repudio a "la ligereza" y "la mala fe que entraña si asimila la labor de hoy a los crímenes de ayer" la publicación del intendente Cecilio Salazar en Facebook.

"La Verdad y la Justicia no deberían tener bandos que las disputen para levantarlas hechas jirones. Las Fuerzas Armadas de hoy no son, por suerte, las de entonces. Y todos apoyamos su desempeño actual, como muchos lo repudiamos en el momento en que formaron parte del Terrorismo de Estado", señalaron

Entre los comentarios alusivos a esa diferenciación, que incluyen hasta insultos para el jefe comunal en la propia publicación, aparece el del exconcejal de Cambiemos y sindicalista portuario Matías Franco, quien también reflexionó al respecto.

"La mayoría de los integrantes de las fuerzas de hoy se han criado, educado y preparado en democracia. Creo que lejos están de ser aquellos que cometieron esas aberraciones. Felicito a todos los que arriesgan sus vidas por las nuestras y repudio a aquellos que se prestaron al terrorismo de Estado (la mayoría hoy con su castigo bien merecido). Diferenciemos el hoy del ayer. Y cuidemos la democracia entre todos", señaló el exedil salazarista.