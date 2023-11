Deterioro, desidia y torpeza para pintar “con la cortina de tela puesta” en el CIC

La disputa que al menos un sindicato y el gobierno protagonizan en las últimas semanas tiene ribetes que muestran de qué manera el silencio conspira contra los verdaderos destinatarios de los servicios de salud, asistencia y protección.

Publicidad

Los videos fueron grabados en el interior del Centro Integrador Comunitario que funciona como centro de salud para todo el barrio, talleres de capacitación y prevención y hasta refugio de personas en situación de calle. Ya no entra ni una sola reja porque desde siempre ha sido víctima de robos y saqueos.

Su estructura está poco cuidada y esporádicamente aparece la voluntad de arreglarlo. Hay una obra abandonada en la misma manzana que fue anunciada como una “gran inversión” pero que la empresa constructora abandonó de un día para otro.

Lo que se muestra en estos videos no necesita de subsidios sino de gente con ganas de reparar y hacer agradable su propio lugar de trabajo. La pintura de una de las paredes para que la que fueron capaces ni de retirar las cortinas de tela lo dice todo. Luego se suman descargas de inodoros que no funcionan, grifos y canillas por los que no circula el agua, falta de picaportes en los consultorios y baños, puertas con vidrios rotos, azulejado arrancado, inodoros sin tapa, pisos impresentables y material de trabajo oxidado son solo algunas de las cuestiones que no necesitan de fondos especiales ni decisiones políticas estratégicas.