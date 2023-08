Desvinculado del crimen del camionero en Río Tala, Rodrigo Rodríguez también fue absuelto por el arma secuestrada en su casa

La Justicia declaró inocente a Rodrigo Rodríguez, el joven que fue vinculado en septiembnre de 2020 con el asesinato del camionero Néstor Insaurralde, a quien mataron cuando intentaron asaltarlo en la ruta 9 una madrugada en la que había parado a descansar a la vera del camino a la altura de Río Tala.

Publicidad

Fue a través de un procedimiento de juicio abreviado que preveía, en caso de ser declarado culpable, una pena máxima acordada de dos años por tenencia ilegal de arma de guerra, de ejecución condicional y con cumplimiento de reglas de conducta. No hizo falta: lo consideraron inocente.

Rodrigo Rodríguez fue investigado por su presunta participación en el robo calificado en el que fue asesinado el camionero el 11 de septiembre de 2020, cuando para robarle almohadas que lleva como carga lo balearon. En ese momento, estuvo 45 días detenido por el caso y la defensa oficial, a cargo de Pablo Vacani, logró su libertad y la falta de mérito.

La pericia del crimen dictaminó que el disparo de arma de fuego que impactó en el vidrio del acompañanante y en la sien del conductor del camión fue efectuado con una escopeta recortada, un pistolón o un arma tipo tumbera. Del cuerpo de la víctima extrajeron el taco de un cartucho.

Testimonios que nunca fueron acreditados en la causa y aportados por un efectivo policial que en ese momento oficiaba como jefe de calle provocaron una serie de allanamientos, entre ellos en la casa de Rodrigo Rodríguez.

Ya había advertido Vacani que el uso de fuentes anónimas es un “clásico recurso policial” relacionado con “lógicas de engaños en el proceso penal”, analizado en obras como Mentiras azules y placebos policiales, un reconocido estudio sobre el uso de la mentira como herramienta de control social en las fuerzas de seguridad, que el defensor cita en su presentación.

Del interior de un dormitorio de la casa de Rodríguez secuestraron una escopeta recortada calibre 28 que contenía un cartucho del mismo calibre, más otras municiones. En el baño de la casa, hallaron tres cartuchos calibre 28 y uno calibre 14.

En su declaración, Rodríguez dijo que la noche del hecho había dormido en su casa con sus hermanos. Que a las diez de la noche se había acostado y a las 6 de la mañana se levant{o para ir a trabajar. Siempre negó que la escopeta recortada fuera de él y aseguró: “Esa arma me la puso la policía”.

Dijo además haber visto que un policía la extraía de su cintura mientras estaban en una pieza de la casa y el testigo del procedimiento estaba en otra. “Rodri, fijate que metieron algo en la pieza de papá”, dijo uno de sus hermanos.

Mientras a Rodrigo lo sentaron en el living, “dos oficiales se metieron en la pieza de mi papá, una rubia alta y un gordito medio petiso. En ese momento se escucha que dejaron algo arriba del modular. Cuando salieron de ahí, llaman al testigo”, relató uno de los hermanos de Rodríguez en su declaración testimonial.

Recién después, el oficial Guillermo Turci, que estaba a cargo del procedimiento, les explicó el motivo del allanamiento. El hermano de Rodríguez dijo que fue en ese momento cuando apareció el arma, con el testigo en su cuarto.

El calibre 28 de la escopeta que se llevaron de la casa de Rodríguez no coincidía con el taco extraído del cuerpo de la víctima, lo que sumado a otros elementos que dieron negativo motivaron que Rodrigo Rodríguez fuera desvinculado del robo y el asesinato, aunque quedó con la causa por la tenencia del arma.

El testigo del procedimiento refirió que lo dejaron dentro del patrullero hasta que le pidieron entrar a la casa, donde había dos personas sentadas contra la pared, esposadas y descalzas. Dijo que cuando empezaron la requisa, fueron a una habitación y luego a otra donde encontraron un arma que le mostró la policía.

En su declaración, el oficial Turci dijo que él no estaba en el cuarto donde hallaron el arma. No hubo otro efectivo policial que haya declarado, ni de la Comisaría ni de la DDI. Para la jueza, no quedó acreditado con seguridad que esa arma estaba ahí ni, como dijo Rodríguez, que se la “puso la policía”. Esa duda, favoreció al imputado.

“La falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia”, citó la jueza en su fallo y estableció que “no habiéndose alcanzado el grado de certeza, necesario e imprescindible ingrediente de un pronunciamiento de condena”, la “seria situación de duda” obligó a “absolver” a Rodrigo Rodríguez.

“Las diligencias realizadas por Policía Científica, que resultan las más relevante frente a todas aquellas frustradas por la DDI de Investigación (en particular todo aquello que permita individualizar a los autores), descartan que sean autores del hecho”, sostuvo Vacani en su presentación en defensa de los imputados.

En el escrito, el defensor cuestionó a la policía por sostener una versión incriminatoria basada en testimonios anónimos que no pueden ser confrontados, al punto de que no hay “otro personal policial que determine la fuente de datos indirecta a las que alude”. La Justicia, finalmente, le dio la razón y declaró inocente a Rodrigo Rodríguez.