Desde la rotura del tanque copa no tienen agua: “Tenemos que bañarnos en casas de familiares”

El sábado en el programa de radio Sin Galera, Fernando, un vecino de Moisés Novillo al 200, contó el “calvario” que vive su familia desde la rotura del tanque copa los primeros días de diciembre del año pasado, cuando gran parte de la ciudad vio afectado el suministro.

Publicidad

“Nosotros estamos en Novillo, entre Salta y Rivadavia, a poquitas cuadras del tanque. Desde que se rompió no tenemos agua”, detalló Fernando en diálogo con Lilí Berardi.

Pese a radicar los reclamos correspondientes, no obtuvo respuestas. “Es un calvario, ir a buscar agua a otro lugar. Tener un dispenser que me prestaron. Para bañarse y eso hay que ir a casa de una familiar, porque no tenemos agua. No es que no llamo, no quiero ser pesado, pero no hay solución, no saben cuándo lo van a arreglar”, explicó.

Sobre la situación de sus vecinos, el hombre dijo que no es el único. “Algunos tienen poca presión, pero yo directamente no tengo nada agua”, aseguró y enumeró las explicaciones que le dieron desde Obras Públicas: “Primero que se rompió el tanque, después que no andaban las bombas, después que se robaron los cables, y así. No hay solución”.