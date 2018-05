Desde el Garrahan, el papá de Emerson dijo que "se lo ve impresionante" y que su recuperación es "un milagro"

Mientras muchos ciudadanos de San Pedro siguen conmovidos por el femicidio de Mariela Figueroa por parte de Alberto Lafuente quien luego se quitó la vida, primero en el Hospital San José de Pergamino y ahora en el Garrahan los especialistas en medicina tienen la misma sensación pero con Emerson Gómez, el niño de doce años que el trágico mediodía del 19 de abril fue atacado a balazos por el asesino de su madre.

El chico permanece internado en una sala común del centro de salud de Capital Federal a donde llegó La Opinión y fue recibido por su papá, Diego Gómez, quien se mostró emocionado por el estado de salud de su hijo: "Estamos con Emer, recuperándose. Él está bien, estamos esperando el momento en que le saquen ese proyectil que tiene y que sea la mejor recuperación para él". Ese "proyectil" al que se refirió es uno de los dos que impactaron en su cabeza y casi le quita la vida. Según señaló, los especialistas, que están asombrados con los avances, "lo están evaluando para ver cómo se lo podían sacar" y la próxima semana "lo van a operar".

Además, Gómez habló de su estadía junto a Emerson y sus sensaciones cuando lo vio despierto por primera vez: "Es un cuidado mutuo entre ambos, apoyándonos y hablando muchas cosas que hay para hablar. Estamos manejándolo bien, emocionados porque de vez en cuando se nos cae una lágrmia. Re contentos de estar los dos juntos para que el esté evolucionando bien. Cuando fui a la habitación en el hospital de Pergamino y él estaba despierto, me hizo una sonrisa y nos dimos un abrazo tremendo, de esos que toda la vida le di pero las circunstancias quisieron que yo esté alejado de él mucho tiempo. Ahora estamos juntos de vuelta". Al mismo tiempo, dejó en claro que de ahora en adelante van a ir "juntos a la par".

Sobre el trágico hecho, Diego señaló que su descendiente lo recuerda "más o menos": "Ayer me hizo un dibujito y hay ciertas cosas que se acuerda perfectamente. Me contó cómo le mataron a la madre y cómo le tiraron a él. Yo le dije que la otra persona estaba muerta, él me dijo que no pero le dije que si".

Por último, Diego Gómez se mostró agradecido por el sostén que recibió en los hospitales y de los sampedrinos: "Tremendo el apoyo que recibimos con psicoólgos, doctores y de todo. En San Pedro hablé con mi patrón, me adelantó algo para sobrevivir. Tremendo el apoyo de la gente que está siempre ahí, mi mamá que hace un esfuerzo enorme para que me falte nada y la gente hermosa que está continuamente para ver si preciso algo o no".