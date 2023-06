Descontento con la lista de Cecilio, Eduardo Descalzo renunció a su cargo en el PJ y dijo que no los va a votar

“Se picó en el grupo del PJ”, dijeron este miércoles cuando en medio de mensajes de WhatsApp para saludarpor su cumpleaños al vicepresidente, Horacio Azzoni, renunció el secretario general del Partido Justicialista de San Pedro, Eduardo Descalzo.

El histórico dirigente, que ocupó cargos a nivel local, provincial y nacional en distintos gobiernos peronistas, saludó al líder de la Uocra y aprovechó para comunicar su renuncia, descontento con el armado de la lista única que Unión por la Patria, la alianza oicialista donde confluye el PJ, armó con Cecilio Salazar como precandidato a intendente.

Los motivos de su renuncia, expuso Descalzo, fueron “la forma y resultado de la conformación de la lista oficial para las próximas Paso”. En esa lista, que encabeza el secretario de Economía Alfredo Carrasco, el PJ ubicó al tercero, Christian Leguizamón, delegado de la Uocra en Prear y cuñado de Horacio Azzoni.

Descalzo no sólo cuestionó el armado de la lista y la decisión del Partido Justicialista de respaldar a lo que muchos entendieron dentro del PJ como “el candidato de Azzoni y la Uocra, no del partido”, sino que además advirtió que no los va a votar.

“Desde ya que no la acompañaré con mi voto”, dijo respecto de la lista que integran Carrasco, Mónica Otero, Leguizamón, Soledad Llull, Juan Cruz González, Tamara Vlaeminck, Walter Sánchez, Fanny Algacibiur y Silvestre Llarín.

La de Descalzo es la segunda renuncia al Consejo Partidario del PJ desde que Nelson Vlaeminck y Horacio Azzoni conducen los destinos del justicialismo en San Pedro. La primera fue la de Roberto Estelrrich, quien dejó su cargo de secretario de organización para no ser “instrumento de ambiciones personales” a fines de julio del año pasado.