Desalojo en Los Aromos: víctima de violencia de género tuvo que abandonar la casa de su expareja

Una mujer fue desalojada de una vivienda ubicada calle América, en el barrio Los Aromos, en el marco de una causa por violencia de género. El denunciado y quien reclamó la propiedad es su expareja.

“No me quieren dar ni los muebles, yo la vez pasada me fui con lo puesto y me vendió todo. Es mentira que lo voy a recuperar, porque no lo recuperé”, reclamó la mujer en diálogo con La Opinión, que registró en vivo el desalojo ordenado por el Juzgado de Paz.

El oficio judicial que Policía entregó a la víctima de violencia de género ordena que debe retirarse del domicilio y que se le prohibe acercarse a un radio de 500 metros, y contactarse con el denunciante.

“Pregunten a los vecinos quién soy yo y quién es él”, aseguró la mujer mientras se retiraba con bolsos y una bicicleta a cuestas, en dirección a la Comisaría de la Mujer. “Si no me dan una solución, estoy en la calle, no sé a dónde voy a ir”, agregó.