Desalojo del Aeroclub: en la reunión, los socios convocaron a una nueva asamblea para el 29 de noviembre

Este sábado por la tarde tuvo lugar en el Aeroclub la reunión entre socios convocada luego de que quedara firme la orden de desalojo emitida por la Dirección de Planificación Aeroporturia provincial, que obervó a un miembro de la comisión y revocó el permiso de uso del predio del aeródromo.

La reunión había sido convocada ante la renuncia de la comisión directiva, pero no pudo ser considerada asamblea extraordinaria porque no cumplió con los requisitos formales de convocatoria.

Más de 50 de los alrededor de 80 socios participaron de un encuentro que tuvo intercambios y por momentos “acalorada discusión”, en la que firmaron un acta en el que dejaron asentado que como “no se efectuó convocatoria formal”, el presidente, Raúl Genero, que participó de la reunión, se comprometió a convocar a asamblea en los términos que indica el estatuto en el plazo de las 48 horas, con fecha para el lunes 29 de noviembre.

Ese día, el orden del día comprenderá la designación de los socios que suscribirán el acta, el tratamiento de las renuncias de la comisión y la elección de los miembros de una nueva conducción para el Aeroclub. Hasta entonces, para continuar con la actividad, elevarán el acta de este sábado a Provincia.

La reunión fue más tranquila de lo que se esperaba, pero no faltó algún que otro intercambio vehemente. Es que la mayoría de los miembros de la comisión directiva que renunciaron, con excepción del presidente Raúl Genero, no se presentó.

Entre los temas que se trataron de manera informal apareció una situación un tanto insólita: la comisión renunciante había dejado al jefe de Aeródromo toda la documentación del Aeroclub, algo extraño si se tiene en cuenta que Carlos Barceló no integra la asociación civil. Genero tuvo que llevarse todo, con el compromiso de que el lunes 29 de noviembre lo entregará, cuando se desarrolle la asamblea que convocaron ahora.

“Les tuvimos que explicar que no se pueden desentender hasta que no se produzca la aceptación de la renuncia”, explicaron socios que participaron de la reunión de este sábado. “Tenían que convocar mediante comunicación vía Edicto, no por e-mail. Eso es pasible de nulidad”, detallaron.

El plan de los socios es presentar una lista única entre todos los que tienen participación en las diversas actividades que se desarrollan en el Aeroclub y todo indica que arribarán a un consenso que permita no sólo conformar una nueva comisión directiva sino también reponer el permiso precario de uso de Provincia para que la insitución recupere la normalidad que perdió a raíz de este entuerto.