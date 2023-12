Derivaron a La Plata a un trabajador rural que sufrió traumatismo de columna cervical tras caerse de un caballo

Fue trasladado al Hospital de agudos San Roque, ubicado en la localidad de Gonnet, en La Plata, un hombre que ingresó a la Guardia tras sufrir un accidente con un caballo en un campo donde trabajaba, el fin de semana pasado.

Oriundo de la provincia de Chacho, fue identificado como José Fletes. Al arribar al Hospital local, no recordaba su nombre ni dónde trabajaba. Luego, cuando pudo identificarse, confirmaron de quién se trataba gracias a la denuncia de extravío del DNI.

Jinete domador, tuvo un accidente en un caballo en un establecimiento rural que no pudo, no supo o no quiso identificar ante las autoridades. Sufrió una fractura de de columna cervical con desplazamiento y corre riesgo de paraplejía, informaron los médicos.

El paciente llegó desde un campo en el que presuntamente trabajaba. Estaba alcoholizado y a la Guardia lo llevó “un amigo” que dejó un número de teléfono falso. Dijo que no tiene pareja ni familiares a quien contactar. La persona que lo acompañó no volvió más.

En el Hospital declaró ser monotributista y tener obra social. Sin embargo, no estaba dado de alta por lo que hubo que gestionar su derivación a través del sistema público de derivación.