Denunciaron a un hombre por abuso de tres niñas: "Quiero que se haga justicia", dijo la madre

Una madre y sus tres hijas esperan desde hace más de tres meses respuestas por parte de la Justicia tras denunciar que el marido de su abuela abusó sexualmente de manera reiterada de las niñas, que hoy tienen 15, 11 y 9 años.

El viernes, la señora volvió a la Comisaría de la Mujer porque la mayor de las chicas había hecho un posteo en Facebook, alusivo a la denuncia, y recibió amenazas por parte de familiares del imputado, quien permanece libre a la espera de los pasos procesales correspondientes.

En la dependencia que conduce la comisaria Valeria Sosa se sorprendieron cuando la mujer dijo que desde la fecha de la denuncia nunca nadie las había contactado para ofrecerles asistencia psicológica, que recién obtendrán ahora, cuando profesionales del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se entrevisten con ellas.

Desde hace tres meses, lo único que esperan es que alguien las acompañe y les explique por qué el sistema es tan lento. A las demoras habituales de un Departamento Judicial que tiene apenas un equipo para intervenir en las declaraciones bajo el sistema de cámara Gesell se sumó la cuarentena, que por cierto ya provocó varias reporogramaciones en casos similares.

El 09 de abril fue radicada la denuncia en la Comisaría de la Mujer. El acusado de haber abusado sexualmente de manera reiterada de las tres niñas es marido de la abuela materna de las nenas. En al menos uno de los casos, el tipo de abuso podría ser más grave.

Las niñas solían quedarse en la casa de su abuela. "Las manoseaba cuando iban a visitar a mi mamá", dijo la madre. La mayor fue la primera que contó lo que ocurría. Luego, sin saber lo que pasaba con su hermana, las otras dos nenas también relataron situaciones similares cuando les prohibieron ir a lo de la abuela.

Cuando decidió hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer, madre e hijas fueron trasladadas al Hospital. Allí estuvieron una semana en observación, a la espera de que se dictara la exclusión perimetral solicitada, que todavía está vigente.

"La psicóloga la atendió cuando quedamos internadas por protocolo, eso fue en el Hospital, cuando denunciamos", contó la madre. Fue la única vez. "Hubo revisación médica y quedamos internadas hasta que salió el perímetro", señaló.

Una semana después de la denuncia tenían cita con el Servicio Local, pero cuando fueron les informaron que las profesionales que las atenderían no estaban porque había surgido una urgencia. "Me dijeron que me quedara tranquila, que iban a comunicarse, pero nadie me llamó", aseguró.

El viernes pasado, cuando la mayor hizo un posteo en Facebook alusivo al tema y fue amenazada, la madre volvió a la Comisaría de la Mujer, donde les aseguraron que se pondrían en campaña para que tuvieran la asistencia necesaria. Así fue: ya tienen cita con las psicólogas.

La causa judicial tiene las demoras habituales y aún más. Todavía no las convocaron para la entrevista previa a la declaración bajo el sistema de cámara Gesell, momento crucial para este tipo de causas puesto que del relato de las víctimas puede surgir la orden de detención para el acusado. "En Fiscalía siempre nos dijeron que tengamos paciencia", contó la madre.

Los hechos ocurrieron en una casa ubicada en calle Brenan, de donde el acusado, Carlos A., se fue el mismo día en que lo denunciaron. Al imputado no lo volvieron a ver desde entonces, pero saben que está en San Pedro y que la abuela de las nenas lo ve. Ella nunca les creyó a sus nietas, defendió a su marido y ya no se habla con su hija.

"Hasta ahora, las chicas no están saliendo por el tema de la cuarentena, pero tememos que se lo crucen o algo. La restricción perimetral sigue vigente, pero después de animarse a denunciar, las chicas retrocedieron, ahora no quieren salir a la calle", relató la denunciante.

"Yo lo que no quiero es que quede en la nada, sé que todo está muy lento por el tema de la cuarentena, pero quiero que se haga justicia. Yo trato de estar bien, por ellas. Pero es muy difícil. Con mi mamá ya no tengo relación, porque lo defiende a él", lamentó.

"Mi nena se cansó porque no tenemos respuestas de nada. No teníamos asistencia psicológica, en Fiscalía no nos decían nada. Esto va a costar, pero en algún momento va a salir a la luz y él va a tener que rendir cuentas", aseguró la madre de las niñas