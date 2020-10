Denunciaron a Laura Monfasani por "organizar una reunión en su casa" el sábado a la noche

El fin de semana hubo "mucho llamados por música a alto volumen" pero ninguna fiesta o reunión clandestina, no permitida por la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, desbaratada, según el reporte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Comisaría, consultadas por La Opinión el domingo.

Sin embargo, reuniones sí hubo. Una de ellas fue denunciada personalmente en la Comisaría por un vecino de la zona de Rojas al 180, quien tras llamar a los números dispuestos para reportar incumplimientos de la cuarentena sin lograr que lo atendieran decidió ir hasta la sede policial.

Su denuncia, que no fue tomada formalmente pero sí recepecionada por le personal de Mesa de Entradas de la Comisaría, fue expuesta el sábado por la noche y apuntó a la seubsecretaria de Desarrollo Humano, Laura Monfasani, por organizar una "juntada, una reunión con más de 10 personas" en su casa.

"Yo vivo en la calle doctor Rojas, la señora Laura Monfasani hizo una reunión el sábado a la noche, por la junta de la Lealtad y demás, yo llamé al teléfono para hacer la denuncia correspondiente por la violación de la cuarentena, no me dieron bolilla y me acerqué hasta la Comisaría para hacer la denuncia correspondiente", contó Rubén, el vecino denunciante.

En el marco del ciclo Radio Cuarentena, que se emite a diario desde La Opinión a través de la fanpage de Sin Galera en Facebook, Rubén contó la situación.

"Debe ser la fiesta de los peronistas, había más de 10 personas, no las conté, pero había humo en la casa, estaban haciendo una junta de asado o una choriceada, no sé. Esta persona de Desarrollo Humano debería dar el ejemplo", se quejó el vecino.

Rubén relató que fue a la Comisaría para informar que "iba a hacer una denuncia a la señora Laura Monfasani", con el domicilio exacto, porque "había una junta de personas" en su casa. "Me atendió una chica, no recuerdo el nombre, había una chica más y otro al fondo, eran tres, me dijeron que iban a mandar un móvil, pero nunca pasó", señaló.

"Uno respeta la cuarentena, yo sé que estamos todos cansados, pero hay gente del Municipio que tiene que dar el ejemplo, más esta persona", se quejó el vecino que dijo haberse asomado a la calle para ver si llegaba el móvil, pero "no pasó".

"Después cayó más gente, iban y venían, había un auto blanco también, que iba y venía, también que trabaja con ellos, en la campaña"; describió Rubén.

Laura Monfasani y militantes del partido Fe durante la campaña 2019.

El vecino dijo que no se acercó a la vivienda de Laura Monfasani para dialogar con ella porque no quiso "incomodar" ni meterse "en la vida privada".

"Me parece injusto que ellos, que son de Desarrollo Humano, hagan estas cosas, deberían dar el ejemplo, son los que llevan la comida, andan por todos lados y hacen estar reuniones, capaz están repartiendo el virus por todos lados" señaló.

"En la Comisaría una chica rubia me pidió la dirección, me tomó nombre y apellido y dijo que iban a mandar un patrullero que nunca llegó. Lo que sí sé es que hubo una reunión el sábado a la noche con más de diez personas y han quebrantado la cuarentena cuando tienen que dar el ejemplo", aseguró.

La funcionaria se comunicó con La Opinión para dar su versión, que será publicada en nota aparte, en la que reconoció que hubo un reunión en su casa pero que no fue "de diez personas" sino de tres y por "trabajo" para "programar" aspectos relacionados con un anuncio vinculado a Desarrollo Humano.