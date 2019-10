Denunciaron a la docente e investigan si viajó a Disney tras pedir licencia médica

El sábado, La Opinión & Sin Galera revelaron una polémica desatada la semana pasada en el ambiente educativo a raíz de la aparición de una foto en la que se ve posando en Disney a una profesora de educación física que ocupa dos cargos directivos y que se encuentra con licencia por enfermedad.

La polémica por docentes que viajan al exterior de vacaciones mientras están de licencia médica en sus cargos en las escuelas es histórico y hasta ya hubo casos denunciados que no llegaron a sanciones. Esta vez, la situación podría tener consecuencias serias para su protagonista.

Las autoridades de inspección educativa recibieron una denuncia firmada por docentes en la que solicitan que se investigue si la profesora Karina Cnokaert, vicedirectora de la escuela Comercial (EES Nº 3 René Favaloro) y regente del Centro de Educación Física (CEF) Nº 14, viajó a Estados Unidos estando de licencia médica por enfermedad y por cuidados de familiar enfermo.

Desde Jefatura Distrital de Inspección, Mercedes Vellón confirmó que hay denuncias por escrito y que las inspectoras del nivel y la rama correspondiente están trabajando en el tema.

El personal de Inspección que investiga el caso deberá elevar a la Jefatura el resultado del proceso administrativo inicial. Eso será el viernes. Todo indica que solicitarán a Vellón que eleve las actuaciones a la Dirección General de Cultura y Educación de La Plata para que avance el presumario.

Será en esa repartición del gobierno bonaerense donde podrán acceder a la información necesaria para atribuir o deslindar responsabilidades a la docente, como los datos migratorios que establecerán si efectivamente viajó al exterior mientras estaba de licencia o el nombre y la matrícula del o los médicos que firmaron la o las licencias, puesto que la sospecha es que pasó una semana por enfermedad propia y otra para cuidado de un familiar, tal como lo prevé el estatuto docente.

En esta semana, los inspectores convocaban a los denunciantes para ratificar, solicitaban documentación en las instituciones donde Cnokaert se desempeña y tenían previsto citarla. Eso sí, todo indica que deberían esperar que baje del avión.

En los lugares de trabajo de Cnokaert sabían que había pedido licencia. Incluso había quienes estaban al tanto de que tenía previsto un viaje. Cuando apareció una foto de ella con el famoso Castillo de la Cenicienta de Diseny como fondo, la imagen comenzó a circular por WhatsApp y con ella la indignación de sus pares, que primero hicieron una denuncia anónima y luego firmaron con sus nombres y apellidos la solicitud de investigación del caso.

Aunque la foto no sirve como prueba, porque bien pudo haber sido tomada en otra oportunidad, sí disparó la investigación porque todo indica que sería una captura actual.

“Si hay algo que queremos es que se hagan los pasos según las normas. Los docentes tenemos que cumplirlas”, dijo la Jefa Distrital de Inspección Educativa, Mercedes Vellón, cautelosa respecto del tema, puesto que por lo pronto es materia de investigación y el protocolo es bastante rígido al respecto.

Será revelador cuando las autoridades sepan qué tipo de licencia médica obtuvo Cnokaert: hay licencias pisquiátricas que no sólo permiten viajar sino que hasta lo aconsejan. Y hay médicos que escriben eso en los certificados.

No es la primera vez que sucede. Hay al menos dos casos resonantes que estuvieron en análisis, aunque no hubo sanciones: en uno, una directora de escuela se fue a Cataratas con licencia médica y fue denunciada, pero su caso no pasó de las autoridades locales y quedó en la nada; en otro, una directora pudo certificar que había viajado a Estados Unidos por "familiares enfermos" y logró evitar el presumario. Esta vez, si todo avanza como corresponde, la situación podría derivar en serias sanciones.