Denuncian penalmente a una enfermera por "maltratar" a un bebé y es la misma sumariada por robar comida en el Hospital

Evangelina es la madre de un bebé de apenas unos meses. El miércoles pasado lo llevó a un control a la sala de atención primaria que funciona en el barrio Los Aromos. Al retirarse del lugar, notó que la enfermera le había dejado marcas luego de pesarlo y la denunció penalmente por "maltrato".

"Lo hago público porque me hubiese gustado saber que esta mujer ya tiene antecedentes y porque no quiero que le pase a ningún bebé o niño lo que le pasó al mío, todavía no puedo creer tanta maldad", relató la denunciante en redes sociales, donde también publicó las imagenes de las marcas en su hijo y la denuncia penal radicada en la Comisaría local.

Según confirmó la madre del niño a La Opinión, el secretario de Salud, Guillermo Sancho, estableció comunicación con la familia para que relaten lo sucedido y tomar cartas en el asunto. La mujer se acercará a dialogar con el funcionario en las próximas horas.

En la denuncia penal la vecina detalla que luego de lo ocurrido "habría realizado averiguaciones personales en las que afirma que la profesional de la salud no sería la primera vez que posee problemas de estas características, existiendo antecedentes y quejas de otros pacientes".

En Facebook, Evangelina, madre del niño, también indicó "esta mujer supuestamente esta cubriendo vacaciones en distintas salitas. No le den a sus hijos. Si está ella, llevenlos a otro lado" y recomendó: "Si les pasa lo que me pasó a mi, hagan la denuncia, me trataron muy bien en el Hospital y en la Comisaría".

En dialogo con este medio la mujer informó: "Recibí muchos mensajes de gente que no conozco y hasta el momento todos tienen algo malo por decir de ella".

No es la primera vez que hay una denuncia sobre esta enfermera. Por maltrato, ya había sido sancionada en 2010, cuando una mujer la denunció por una situación que, al igual que ahora, protagonizó con un paciente pediátrico.

Además, la enfermera acusada está sumariada por haber sido registrada por cámaras de seguridad del hospital cuando robaba comida de la cocina, junto a otra enfermera que fue despedida de inmediato porque carecía de estabilidad laboral.