Denuncian al padre del hijo menor de Naiara Durán: “Se llevó el nene y no está apto”

A tres semanas desde que Naiara Durán salió de su casa y no volvió más pues días después fue hallada asesinada, su familia emprendió otra batalla judicial, además de la que busca justicia por el brutal crimen de la joven de 25 años: es por la tenencia de su hijo menor, de un año y medio.

Ese niño es fruto de la relación que ella mantenía con un malabarista oriundo de Rosario, con quien convivía. Hace unos días, engañó a la niñera y se llevó el nene. Dos veces evitaron que se fuera a Rosario con él, pero finalmente ese fue el destino de ambos.

Aunque Tamara, abuela del nene y madre de Naiara, comenzó en la Justicia los trámites en busca de obtener la guarda del niño, el padre tiene sus derechos y no pudieron ir contra ello, a pesar de la intervención del Servicio Local, cuya tarea fue cuestionada por la familia.

Es que tanto Tamara Dudrán como su madre, Elsa Romero, denunciaron que el padre del nene “no está apto para tenerlo” puesto que vive en la calle, “es alcohólico y drogadicto” y tuvo problemas de violencia con Naiara.

“Mario agarró la criatura y salió caminando porque yo soy simplemente una niñera”, contó en Sin Galera Sofía Aguilar, que había quedado en custodia del nene puesto que siempre lo cuidaba cuando su mamá lo necesitaba.

“Le dieron la seguridad a Elsa y a Tamara que el chico se iba a quedar acá y lo alojaron en el Tiro, después de que lo alojaron en el tiro nos quedamos tranquilas toda la familia”, relató. Sin embargo, el padre del nene se fue con él de la ciudad.

“Él va a vivir pidiendo para el nene y pidiendo para él, lo que hizo siempre, de llevar los chicos y que uno se creía que los llevaba porque los cuidaba y era que porque si no tiene los chicos no le daban nada, hacía malabares y no le daban lo que te dan cuando vos estás con un bebé”, cuestionó Elsa Romero en Sin Galera, este sábado.