Denuncia por violencia: “Tengo miedo por mi hija”

El video que acompaña la denuncia de una mamá que fue agredida por uno de sus hijos es estremecedor. El llanto de una niña irrumpe cuando comienza un forcejeo que termina con una agresión física y “a las patadas” contra una moto.

“Hace cuatro años que estamos así”, relata el hombre que filmó y cree que su única alternativa de protección reside en hacer público el caso porque hubo también intervención de vecinos que intentaban calmar la situación.

El caso que recaló en la Fiscalía de María del Valle Viviani es uno de los tantos que se tramitan desde la Comisaría de la Mujer. Una expareja y uno de los hijos de la mujer que relató lo sucedido durante la noche del lunes 20 de noviembre son los apuntados.

Tanto la víctima como su actual pareja temen por la situación que se repite y termina en acusaciones cruzadas periódicamente. Ahora buscarán restricciones perimetrales para evitar nuevas situaciones que pongan en riesgo la salud física y emocional de todos los integrantes de la familia.

“Acompañé a mi señora a la casa donde ella vivía antes; nosotros vivimos en casa separadas. Y cuando yo la estaba esperando a ella, en la casa, apareció el exmarido con el hijo y me empezaron a increpar a mí para pelear conmigo”, dijo Gustavo este martes tras enviar las imágenes que acreditan lo ocurrido en un domicilio de calle Combate de Obligado al 1300.

“Yo lo único que atiné, porque en ese momento mi hija se largó a llorar, fue agarrarla, hacerla upa y quedarme con ella. Así y todo, mientras yo tenía a mi hija recibí un par de golpes por parte del pibe”, dijo en alusoión a uno de los hijos de su pareja, que arribó al lugar junto al padre y tiene 22 años.

Allí se puede ver el modo en que arremeten contra la mujer primero y contra el vehículo después. Es la moto la que tras varias patadas cae sobre la vereda y queda dañada.

También se escucha a otro miembro del grupo familiar que pide por favor que se calmen y que momentos más tarde fue hallado por su novia en la zona del Boulevard profundamente angustiado.

“La expareja de mi señora me gritaba de todo, me insultaba, me quiso robar el celular, quería que no lo filmara”, agregó Gustavo tras reclamar que alguna autoridad los proteja de lo que pueda acontecer y ofrezca también contención a los menores.

“Esta gente se ocupa de hacer falsas denuncias todo el tiempo, mentir, mentir, juegan con la Justicia. Y nosotros, yo te digo la verdad, yo llegué a ustedes porque estoy cansado, porque ya nadie me escucha”, indicó junto al pedido de publicación de este caso como resguardo para todos.

“Nosotros anoche hicimos la denuncia, todos me dijeron que me iban a llamar del Juzgado de Paz y no me llamó nadie. Me dijeron que me iba a llamar el comisario, no me llamó nadie. ¿Entendés?, Como que a nadie le importa. Y yo la verdad que tengo miedo, por mí y por mi familia”, señaló.