Denuncia por estafa en viaje a Luján: la empresa devolvió casi todo el dinero y ofreció un servicio gratis

Una mujer denunció en la Comisaría haber sido víctia de una estafa por parte de una empresa local de transporte a la que había contratado para viajar a Luján el domingo, pero el colectivo nunca apareció en la terminal y no pudieron cumplir con la propuesta.

Este martes, los organizadores del viaje se reunieron con el propietario de la empresa y consiguieron que les devuelva un alto porcentaje del dinero que habían pagado, al tiempo que recibieron un ofrecimiento para hacer un viaje gratis, para saldar la confusión.

"El colectivo estaba roto en San Antonio de Areco, yo estaba en un lugar sin señal, por eso no me pude ocupar personalmente. Yo no soy un estafador, la plata se las voy a devolver", les dijo Javier Basante a María, Rodolfo y otras personas que dialogaron con él este martes.

María dijo a La Opinión que en realidad "no fue una reunión. Nos escondimos y lo abordamos, se sintió acorralado, no lo podíamos ubicar" y contó que recibieron 10.500 de los 11.500 pesos que habían abonado como adelanto del viaje.

"Si quieren hacer un viaje, se los hago sin costo; a Luján, donde quieran, porque no soy ningún estafador", les dijo Basante y reafirmó: "Busquen fecha y yo pongo un colectivo para 40, 50 personas, yo corro con los gastos", según reportaron los estafadores.

"A mí me dijeron que iban a solucionar el problema, y estuvimos clavados desde las 5.00 de la mañana", se quejó la mujer que había organizado el viaje durante el diálogo que mantuvo con el empresario en la zona de la terminal de ómnibus.