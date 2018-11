Denuncia penal contra la docente maltratadora de la escuela 6

La docente de plástica acusada públicamente por maltrato a sus alumnos de quinto y sexto año del turno mañana de la escuela N° 6 deberá enfrentar, además de la investigación administrativa que lleva adelante el sistema educativo, una denuncia penal en la Justicia.

Así lo confirmó a La Opinión una madre, tras la reunión que mantuvieron este jueves con las autoridades en e establecimiento educativo. "Con otras mamás, hablamos y vamos a hacer una denuncia penal por habe agredido física y verbalmente a nuestros hijos", aseguró.

"Nos garantizaon que está apartada del cargo y no va a estar más con los chicos", relató un padre. De la reunión, algunos se fueron más conformes que otros: por un lado, hay quienes consideran que ahora hay que esperar los pasos administrativos; por el otro, quienes esperaban respuestas más firmes.

"Van a seguir los pasos legales y nosotros vamos a tener que seguir el transcurso para ver si se cumple. Ahora hay que esperar. No se puede hace rmás nada, es el protocolo que tienen las escuelas", contó uno de los padres consultados por La Opinión.

"Nos dieron todo información a medias, que nos quedemos callados, que no hagamos nada afuera de la escuela que ellos se van a ocupar, pero no nos pueden informar los pasos a seguir, en qué instancia está, pero que nos quedemos tranquilos que se van a ocupar", se quejó, por su parte, una mamá.

"No me dejan conforme porque esto ya ha pasado en otras escuelas y ahora que se destapó nos enteramos. Yo me tengo que quedar con que se van a ocupar", dijo y aseguró: "Yo sé lo que pasó dentro del salón, porque mi hija, una vez que yo le aseguré que la profesora no se va a volver a acercar, me contó muchísimas cosas".

El miércoles por la mañana, las madres que se reunieron con la directora de la escuela 6, Lucrecia del Pozo, contaron a La Opinión las situaciones que los chicos contaron y que derivaron en la investigación que está en curso.

El relato de las situaciones que los chicos aseguran haber vivido con la maestra da cuentas de hechos muy graves: dibujos rotos, empujones, chicos atados con hilo sisal y hasta una versión que dice que habría habido una situación de "acoso" con uno nene de sexto.

"Pudimos manifestar lo que pasó con los chicos", destacó una madre. "A una nena se las ató de las manos, a otra le tapó la boca con una cinta", relataron. "A mi hija la apretó con la mesa en dos oportunidades", contó otra de las mujeres. Aseguraron que hasta "les comía las golosinas a los chicos".