Delincuentes amenazaron con una cuchilla a un hombre para robarle la moto en la puerta de su casa

Este sábado alrededor de las 0.30, un hombre salía de su casa en calle Chacabuco cuando fue sorprendido por tres delincuentes que lo amenazaron para llevarse su moto 110 C. C. marca Guerrero Trip color gris.

"Volvía de dejar a mi hija y me asaltan en la puerta de mi casa, casa que me cuesta más de 8000 pesos al mes, porque como más de la mitad de San Pedro alquilo: no sólo me roban, sino que también me quisieron lastimar con una cuchilla", explicó en un descargo que hizo más tarde en redes sociales.

Hace días, relató, habían querido violentar la puerta de ingreso a la vivienda. "A mi hija no le puedo explicar el porqué de mi reja nueva en la puerta", escribió en el mismo texto que aseguró haber escrito "con lágrimas en los ojos, con impotencia".

"Hoy me tengo que conformar con que el cuchillazo no llegó a destino, y que mi hija por apenas 10 minutos no se encontraba en mi casa", agregó y agradecío "a la policía por el buen trato".