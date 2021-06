Delfina Kuttel quedó varada en México con la Selección Argentina, tras competir en el Norteamericano de Optimist

La Selección Argentina de Optimist que compitió en el Norteamericano con Delfina Kuttel quedó varada en México DF porque la aerolínea Copa Airlines les impidió embarcar a Panamá, escala para llegar a Buenos Aires, en el vuelo previsto el domingo.

Publicidad

Según informó Infobae, el problema fue que las declaraciones juradas de los integrantes de la delegación no fueron confeccionadas en tiempo y forma. Al iniciar el trámite en el aeropuerto Benito Juárez, les indicaron que el viaje estaba cerrado y quedaron en tierra.

“Los PCR que nos habían pedido estaban impresos y el check-in se había hecho ayer y lo teníamos por mail y todo listo. Cuando fuimos a la cola, nos pidieron los documentos y les confirmamos que teníamos todo. En el mostrador nos pidieron las declaraciones juradas y nos mandaron para atrás, las empezamos a hacer y después no nos dejaron pasar porque nos decían ‘se va el vuelo, se va el vuelo’, sabiendo que sólo faltaban completarse cinco declaraciones”, dijo Silvia Piccinini, team líder del equipo, al medio nacional.

Hasta anoche, los chicos menores de 15 años y entre los que está la sampedrina, seguían en el aeropuerto y las autoridades de la Asociación de Optimist Argentina (AOA) buscaba alojamiento pero no tengan que esperar una resolución en el aeropuerto. Además, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y cónsul argentina en Ciudad de México, Laura Previño, fueron notificados de la situación e intervinieron para destrabarla.

Entre tanto, Infobae aseguró que hay sospechas de que el vuelo fue sobrevendido por Copa Airlines y que por eso impidió viajar a la Selección Argentina. “Lamentablemente tenían vuelo de conexión de México a Panamá y de ahí a Buenos Aires, pero no los dejaron embarcar de forma completamente arbitraria argumentando que no estaban completadas las declaraciones juradas. No tienen fecha confirmada de retorno. Hay una desidia y malicia por parte de la aerolínea”, sostuvo Patricio Pantin, secretario de la AOA.

Kuttel en lo más alto del podio por haber ganado entre las mujeres. Foto: John Pounder.

La ida a México también fue complicada para el equipo argentino. Primero voló de Argentina a Chile en un chárter por problemas derivados de las restricciones por la pandemia de coronavirus. De allí, la delegación fue hasta Panamá, después México DF y finalmente Riviera Nayarit, donde se hizo el Norteamericano de Optimist.

La timonel celeste quedó 14ª en la general con 91 puntos (fue 24ª -descartada-, 6ª, 4ª, 17ª, 22ª, 15ª, 21ª y 6ª -las tres últimas regatas en la flota de oro) y terminó primera entre las mujeres por encima de la estadounidense Sophie De León Urban que culminó 16ª. El podio lo completó la brasileña Gabriela Berlinsky que acabó 18ª y antes de las tres últimas pruebas era la mejor ubicada.

Entre los argentinos, Kuttel clasificó tercera por detrás de Félix Llauro (décimo) y Lucas Pentreath (13°). Más atrás finalizaron Tomás Travaglini (17°), Agustina Arguelles (31ª), Faustina Busch (46ª), Facundo Pellejero (57°), Francisco Barreyra (59ª), Ángela Dominé Zeano (71ª), Salvador Iovine (76°), Charo Mosquera (86ª) y Julia Benedetto (90ª).

Por último, obtuvo el título en el campeonato por equipos en la flota que también integraron Travaglini de Náutico San Isidro, Benedetto de Club de Velas Barlovento y Contardi de Náutico Mar del Plata.