Carolina reportó: “Quería saber si pueden difundir que estaba estacionado mi auto en Avenida Sarmiento entre Oliveira Cézar y San Martín y me lo chocaron. Rompieron la óptica y la persona no me buscó, no tocó timbre ni me dejó un papel diciéndome sus datos. Fue entre las 8.00 y las 12.00 de hoy lunes”.