Defensa del consumidor responde a las quejas ante el tarifazo, ¿qué se puede hacer?

La titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (OMIC) participó en una entrevista en el programa Sin Galera para ofrecer alternativas a las numerosas quejas de usuarios por los aumentos en las tarifas eléctricas, el cambio de líneas de Telecom y las estafas virtuales.

Al ser consultada sobre las facturas de COOPSER, la doctora Sabrina Utreras Montes aclaró: “Si podemos intervenir, lo que pasa es que depende de si son temas muy técnicos, por ejemplo, temas de facturación o sobre el estado de los medidores. En esas situaciones, el organismo de control es el encargado de intervenir porque es el que tiene los recursos necesarios para atender esas cuestiones”. Se refería al OCEBA que es en definitiva quien tiene la potestad de aplicar sanciones o tomar medidas.

Respecto a las quejas de usuarios que afirman que, al acudir a las oficinas de Defensa del Consumidor, se les informa que no pueden hacer nada, la doctora explicó: “Muchas veces lo que sucede es que el usuario no queda conforme, por ejemplo, en el caso de las tarifas y los aumentos. No obstante, hemos realizado intervenciones efectivas en situaciones específicas, como la segmentación tarifaria para un usuario que estaba alquilando y desconocía si el titular estaba inscripto o no, evitando así perjuicios para él”. La entrevista continuó con una reflexión acerca de la educación en el consumo responsable de electricidad y cómo el uso irresponsable de aparatos de calefacción impacta directamente en el consumo.

“Es muy importante saber que nadie te va a pedir ni tus datos personales, ni el TOKEN de seguridad, ni el código de seguridad de la tarjeta, ni tampoco datos de tu cuenta a través de una llamada telefónica”. Sabrina Utreras Montes, en Sin Galera.

En lo que se refiere a Telecom, la titular de Defensa del Consumidor comentó que existen quejas debido a que la empresa pretende reemplazar los teléfonos fijos por fibra óptica, lo cual puede suponer un costo adicional para los usuarios. “No debería ser así, pero es un monopolio”, afirmó.

Por otro lado, se comentó cómo desde la empresa se ofrecía una alternativa al teléfono fijo: un aparato inalámbrico con antena; pero, que había que estar atentos debido a que podía incrementarse el total a pagar, ya que los usuarios tendrían que abonar tanto el servicio de telefonía, como el servicio de internet. Sumado a esto, también están los múltiples adultos mayores que desean conservar el teléfono fijo porque es el único medio que escuchan y entienden adecuadamente.

Por último hizo referencia a las múltiples estafas virtuales que se cobran víctimas en la ciudad. Aunque en su mayoría no determinan una intervención de esta oficina, la abogada reiteró los consejos de no brindar datos de ningún tipo y solicitar un teléfono de contacto para llamar a fin de corroborar que efectivamente la comunicación que se recibe corresponde a la entidad desde la que se comunican.