Defensa del Consumidor: Planes de ahorro para la compra de auto encabeza el ranking de reclamos

En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo, esta semana en el aire de Radio Cuarentena la titular de la Oficina de Defensa del Consumidor San Pedro, Sabrina Utreras Montes reveló que en la actualidad el ranking de reclamos lo encabezan los planes de ahorros de autos.

“Van variando las marcas, son siempre más o menos las mismas, no sé si tendrá que ver con la inflación. En la mayoría de los casos es por falta de información o por una información engañosa brindada al suscriptor”, explicó sobre los reclamos que recibe en la oficina que dirige y ejemplifica: “Si la unidad que yo como suscriptora estoy ahorrando cuando lo contrató cuesta, por ejemplo, 5 millones y al mes siguiente me sale 5 millones y medio. Esta cuota me va a aumentar en proporción en lo que me aumento”.

En ese sentido remarcó que muchos usuarios llegan a denunciar el incremento de las cuotas, aduciendo que los vendedores no los advirtieron sobre esta posibilidad. “Yo he visto incrementos de hasta 100 mil pesos por mes en el valor móvil. Una persona que pagaba una cuota de 30 mil pesos, se le va a 50 mil pesos”, agregó.

Sobre cómo proseguir al respecto, recomendó: “lo mejor no seria que deje de pagar, lo que tendría que hacer ese suscriptor es renunciar porque al momento que le vayan a devolver en la cuota 84, cuando se haga la liquidación y le empiecen a pagar a todos los suscriptores que están en el mismo grupo, le van a descontar un porcentaje menor. Pero si renuncia, la empresa le rescinde y pierde todo”.

“Puede venir a la oficina, nosotros lo asesoramos, tiene que mandar una carta documento que se la hacemos nosotros, se la imprimimos, lo único que tiene que hacer la persona es mandarla al correo y pagar”, completó.

Durante la entrevista Utreras Montes habló sobre la utilización de billeteras virtuales: “Primero tenes que asegurarte que la persona que te esté pagando es esa persona, que te acredite la identidad”, dijo y señaló que debería ser una costumbre del usuario “entregar la tarjeta con el dni”.

Por último recomendó “no comprar por facebook ni por instagram. Porque es muy difícil y ya después nos metemos en una cuestión penal y es muy difícil demostrar quién está detrás de esa cuenta”. En ese sentido explicó: “Si vos consumidora compraste un servicio de un proveedor, tenemos que identificarlo con el cuit, con una razón social, en el caso de las cuentas de instagram tenemos el nombre Juan Perez y tenemos que googlear información de las empresas pero es muy difícil obtener un cuit. Y a veces estas personas no están inscriptos en Afip como proveedor de algún producto y no sabemos si el domicilio fiscal que nos figura es el real. entonces cómo lo citamos, cómo lo notificamos? es muy complicado”.