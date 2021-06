Defensa al Consumidor y los riesgos de comprar por Facebook: “El sampedrino es muy confianzudo”

Comprar en el mundo virtual tiene sus riesgos y a menudo se conocen casos de personas que son estafadas. Hay víctimas que denuncia en la Justicia y otras que recurren a la Oficina de Defensa al Consumidor que conduce Sabrina Utreras Montes quien en Radio Cuarentena dejó en claro que “todo es riesgoso”, sobre todo Facebook.

“La compra por Facebook es tremenda. La gente entiende cuando uno le explica y hace un mea culpa. “, aseguró. Para ella, el problema es que los usuarios confían: “El sampedrino es muy confianzudo, con el correr de los años fue aprendiendo, pero la gente sigue confiando en algunas cosas, en la palabra, el llamado o el depósito en una cuenta y después nos encontramos con que esa cuenta no existe, que no sabemos a quién le depositamos y demás”.

La abogada explicó que hay “un montón de cuestiones” a tener en cuenta e invitó a, “antes de efectuar una operación”, asesorarse en Defensa al Consumidor, que sólo puede intervenir ante “una relación de consumo” que pueda acreditarse.

“Suele pasar que mucha gente dice ‘yo compré por Facebook’ y se hace muy difícil poder identificar a esa persona o ese comercio. Hay que googlear y tratar de encasillarlo dentro de lo que sería una empresa denunciada. Yo no puedo citar a un particular si no tiene una razón social o no está inscripto como vendedor de algo”, ejemplificó.

En ese sentido, refirió a cuando una persona compra un videojuego online y lo paga con una tarjeta bancaria, pero no lo recibe o le cobran más dinero. “En general la gente tiene que tener cuidado con todo, hasta con los correos electrónicos que recibe”, cerró.