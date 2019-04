Defensa al consumidor: Le devolvieron el dinero a la mujer que tuvo problemas en un cajero automático

Una vecina de San Pedro identificada como Sonia informó hoy a La Opinión que recuperó los tres mil pesos que intentó retirar el 16 de marzo pasado en un cajero del Banco Provincia que le expidió el recibo pero no los billetes.

La mujer, que el sábado en Sin Galera relató en detalle la situación, explicó que concurrió a la oficinal municipal de Defensa al Consumidor donde un empleado al que identificó como Leonel Da Ruba la asesoró "muy bien" y le dio las indicaciones para que se contacte con el "subgerente" de la sucursal que en San Pedro tiene su sede en Bartolomé Mitre y Las Heras.

"Me sacaron una copia de la documentación y a la media hora el dinero fue depositado. Quiero destacar la buena atención del personal del banco, del subgerente y el tesorero", manifestó Sonia quien, al mismo tiempo, deseó: "Que sirva para otras personas que no hay que rendirse sino seguir por todos los medios".

A mediados de marzo Sonia quiso sacar dinero de uno de los cajeros del Banco Provincia y la máquina le expidió el recibo pero no los billetes. Días atrás, explicó que ya le había "pasado al similar" pero que en uno o dos días le depositaron la plata en su cuenta, objetivo para el que en la nueva ocasión debió esperar más de un mes y, con miedo a no recuperar el monto porque en el 0800 al que reclamó no le dieron respuestas, contó su situación en los medios de comunicación.

Luego de que se conociera su historia publicamente, otras personas manifestaron que atravesaron situaciones similares en entidades bancarias sampedrinas que en fueron resueltas en algunos casos, y, en otros, no.