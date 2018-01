Decepcionada, Noemí Bordoy contó como la lucha contra la violencia de género pierde batallas

El nombre de Noemí Bordoy está asocido desde hace más de dos décadas a la lucha contra la violencia, el maltrato y el abuso, cuando aún no se hablaba de las víctimas de género. Desde entonces y hasta ahora acompaña y trabaja en la mesa local que se creó tras una ordenanza de su autoría. Anoche, tras un nuevo caso en que una mujer quedó a merced de su suerte, terminó de decidir hacer pública la situación por la que atraviesan las personas que deciden participar, también en política. Aquí el resumen de lo que dijo:

"Qué alegría inmensa sentí cuando Macri, ganó las elecciones; yo, que siempre acompañé a Lilita, aunque más no fuera con el corazón. Ahora, sí, ahora tendríamos derechos, tendríamos la tan ansiada ley, por fin poner orden a la Argentina, a raya a los violentos", comienza Noemí Bordoy en su reflexión sobre la historia reciente y a su rol de pionera en la lucha contra el abuso y la violencia de género.

"Trabajo desde las sombras desde hace casi 30 años, dedicándole a la causa gran parte de mi vida, sin ayuda, o con muy poca ayuda en cuanto a gente, a políticos y ni que hablar haciendo malabares hasta para hacer un viaje a fin de perfeccionarnos. Ahora sí, ...desde el año 2013 que no fui más concejal, tuve mucha oposicion, aún de mis compañeros?", se pregunta.

"Es que a nadie, político le gusta que le hablen cara a cara, de frente, que señalen que no va a trabajar, que es mentiroso, violento. Y... por eso, por decirlo, todos me hicieron a un lado, incluso los que trabajaron codo a codo conmigo, "como se le ocurre hablar a esta, "qué se habrá creído", "querrá la reeleccion?", "No querrá ser intendente?, etc, etc", continuó para ilustrar lo que ha sentido en estos años desde que dejó su cargo.

"Lo entendi, con gran dolor: que, para subsistir en ella (N. de la R.: la política) hay q ser simpática, ocurrente, hipócrita, falsa y por supuesto... olvidarse de las palabras ética y la moral, pero enojarse y mandarle carta documento a quien osare dudar de la nuestra o en el peor de los casos poner algún dinerillo a alguno para que salga a hablar bien de nosotros, siempre hay alguno que se deja comprar. Y si no... alejate, la política no es para vos. Volviendo a mi, jamás tuve precio, no me interesa el dinero, salvo, el que me gano con mi trabajo fecundo y se, que en política lo hice, claro, solo hablaron de mí idioteces, que ni siquiera las corroboraron, pero, no importa, "hay que pegarle a esta, que es nueva y no sabe ni hablar". No sea cosa que hablen de aquel o aquellos" o se le ocurra quedarse y nos ocupe algún lugar en la lista". No señores. Solo pretendo y pretendí trabajar por mi ciudad la cual amo, para que todos pudiesen estar mejor. Y... por las víctimas de violencia de género y abuso, que lo hice... sin cobrar desde el año 2012 al 2017. En la Mesa Local contra la Violencia y el abuso y sexualidad infantil juvenil, según ordenanza 5986/12, que no se cumple y nunca se cumplió", reveló respecto de la iniciativa de su autoría.

"Y llegó un día que me cansé; mi cuerpo y mi mente, me pasaron factura. Por supuesto fue luego de lograr la oficina para denuncias, la Comisaría de la Mujer y la Familia. La detención de los agresores. El primer protocolo de actuación integral contra la violencia y el abuso, de toda la provincia de Buenos Aires, el reconocimiento a nivel provincial del mismo, como de interés legislativo e interés provincial. La encarcelación de un pedófilo de nuestra ciudad, etc., etc.,etc."

Luego destaca "el total desconocimiento de mi partido, la Coalición Cívica - Ari, y el ejecutivo local, también aliado de mi partido hoy. Desarmaron todo lo que funcionaba, entre ellos la Mesa Local que, a pesar de haber conseguido a través de ella el subsudio de 500.000 pesos, el dibujo del plano y el lugar para hacer el REFUGIO para las víctimas, ni siquiera se la tuvo en cuenta... y la verdad, cuando alguien es víctima y no sabe hacia donde ir, vuelve a ubicarme. La víctima sabe como encontrarme y por supuesto, que cuenta conmigo y con todo lo que se, me preparé y aprendí del tema. Y aunque acongojada por las circunstancias de que, aún, cuando necesitaron y necesitan un especialista en la materia JAMAS ME CONVOCARON y pusieron en el cargo o a ineptos o a desinteresados o lo que es peor a amigos o socios políticos y... las víctimas siguen y seguirán siendo acompañadas, y consultando, a cualquier hora a esta referente y servidora de San Pedro", concluyó tras la respuesta que recibió mientras acompañaba a una víctima en la noche del viernes y supo que en la Comisaría de la Mujer "ya no tienen gente para notificar de los perímetros y que hay 10 policías menos allí. Sentí un peso muy grande, como si me ahogaran".