Débora necesita alquilar un mejor lugar para sus hijos: no tiene luz ni gas

“Hola, soy Débora Flores. Estoy pasando una mala situación. Donde vivo, no tengo gas hace un año. No me lo cortaron por falta de pago, si no porque el dueño de la casa tiene mal la conexión. Ahora me cortaron la luz porque estaba pagando un recibo que no era mío. Nunca me quisieron dar el contracto, ni el dueño ni la inmobiliaria. Me cansé de pedir ayudar a Desarrollo Humano y nadie me ayuda. Soy sola con 4 hijos en una casa que se cae a pedazos. Tengo dos chiquitos con problemas y necesito tener luz. Necesito que publiquen que si hay alguna casa particular en alquiler que me avise. Toda la tarde busco y no encuentro, está todo difícil. Estoy cansada de que no me ayuden, pero ayudan a gente que no necesita. Me estoy por quedar en la calle. Espero que me escuchen”. Su contacto para colaborar: 3329 54-5364