“Que me den un poquito de importancia los de Servicio Sanitarios. Hace como 2 meses que están todas las cloacas tapadas acá en la esquina de Dávila y Las Provincias. No podemos ir al baño, ni bañarnos, ni lavar ropa. Sale toda la mugre por el baño, es una inmundicia y hay criaturas. Llamamos y no vienen, pasan de largo. No se a quién recurrir”.