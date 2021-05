Dañaron lomo de burro en Los Aromitos

“Hace 2 días en el barrio Los Aromitos colocaron estos loma de burro que se consiguió gracias a la comisión de fomento. Hubo 2 vecinas muy enojadas que se quejaron una porque le molestaba donde lo habían puesto y la otra porque habían puesto lomos de burro. Hoy cerca de las 17hs se ve esto que obviamente un chico no lo pudo hacer sino una persona grande. Una lástima que no valoren el esfuerzo que hace la comisión a la cual le agradezco que se mueva por el barrio. Pero se ve que hay gente que no valora y es mal agradecida una pena realmente”. Un lector.

