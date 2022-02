Dañaron el frente de la Municipalidad y hasta se llevaron uno de los postes de luces led que iluminan el edificio

Personal municipal se encontró este lunes por la mañana, al llegar a Palacio para cumplir su jornada laboral, con una serie de destrozos provocados, según sospechan, por grupos de jóvenes durante el fin de semana en horarios de la madrugada.

El empleado municipal Javier Chipollini, que se desempeña en la zona del acceso al edificio, relató a La Opinión que al llegar a su trabajo se encontró con el frente todo dañado y detectó que robaron uno de los postes de luz que sostienen los reflectores led que iluminan la Municipalidad y que habían sido reacondicionados en diciembre pasado.

Según informó, todo sería obra de un grupo de jóvenes que se reúne en la Plazoleta Fray Cayetano Rodríguez, quienes al retirarse del lugar se dirigen por calle Pellegrini en dirección al centro.

Destrozaron dos postes de los pequeños que sostienen las luces led que iluminan el frente de Palacio: uno ubicado frente a la puertas principal y otro ubicado sobre 9 de Julio, a la izquierda del Concejo Deliberante, y hasta se llevaron uno que estaba justo ante el acceso al edificio de Gobierno.

“Yo soy un empleado municipal, por supuesto que voy a cuidar los bienes municipales, porque el pueblo me paga. Me causa pena, me causa impotencia”, dijo Chipollini, trabajador con 24 años de antigüedad. “Han roto todo. Los vagos típicos de la noche hacen todo este desastre”, se quejó.

Chipollini informó que frente a Palacio hay cámaras de videovigilancia que tienen que haber registrado el momento en el que actuaron los vándalos que provocaron los daños.

“Los que están responsables del tema de las cámaras deberán fijarse, a ver cómo podemos solucionar este tema”, dijo el empleado municipal.

“Es mala juventud lo que esta haciendo esto”, que quejó Chipollini, quien sostuvo que no es la primera vez que pasa sino que se trata de una situación recurrente, puesto que en otras ocasiones ha ocurrido que al llegar se encontrara con, por ejemplo, vidrios rotos de las ventanas de Palacio.