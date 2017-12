Curiosidades de la Perla Deportiva 2017

La entrega de los premios Perla Deportiva 2017 que se realizó el lunes en el gimnasio de Independencia con organización del Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedro (CPDSP) dejó varias curiosidades dignas de repasar.

En automovilismo los nominados representaron a dos familias. Por un lado estuvieron los hermanos Juan Manuel y Fernando Iglesias -h- y, por otro, Junior junto a Víctor y Nerea Solmi, tío y prima respectivamente. El ganador del premio fue el que compite en la Copa Bora y lo recibió de manos de su hermana Qendresa, integrante del CPDSP.

Además, los Muñóz también fueron protagonistas porque Salvador estuvo ternado en tenis y Serena en patín artístico aunque ninguno ganó. En las perlitas de canotaje compartieron lista Rebeca D´Estéfano y Valentín Rossi, dos de las mejores promesas que tiene el deporte local y que, curiosamente, son pareja. El que sonrió fue el chico porque se quedó con el premio que en 2016 logró su novia. En básquet Joaquín Gómez tuvo en la vereda opuesta a su papá Roberto que se llevó la estatuilla con el plantel de Maxi de Mitre.

Otra de las curiosidades fue la participación en aguas abiertas de Fernando Juan Bennazar que por su labor en el Río Paraná se ganó su lugar en la terna que triunfó Maximiliano Rosello. El exdirector de Deportes que renunció los primeros días de abril colaboró en 2016 con el evento en nombre de la Municipalidad de San Pedro. Sin Cecilio Salazar (ausente con aviso), el representante del Gobierno local fue el jefe del área deportiva Luis María Rodríguez.

Por último, una familia que se ubicó en las filas de adelante no quedó conforme porque el atleta al que acompañaron no ganó la nominación y minutos después dejó el espacio cubierto al igual que otros tantos quiénes no presenciaron el momento en que Julio Alsogaray obtuvo por segunda vez consecutiva el premio al deportista del año.