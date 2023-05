Cuidado con WhatsApp: mujer denunció una estafa a través de una llamada

Esta semana, una mujer de 30 años radicó una denuncia en comisaría para relatar la maniobra por la cual estafadores se apoderaron de su cuenta de WhatsApp.

La joven indicó que recibió un llamado por la tarde. Una voz masculina le refirió que pertenecía al “centro de salud del Covid 19”, y que se comunicaba para recordarle que el martes tenía un turno.

Cuando la víctima intentó finalizar la llamada, apretó un código en la pantalla que bloqueó su aplicación. Para denunciar el hackeo, se presentó en Comisaría. La UFI N° 11 investiga la causa caratulada como “averiguación de ilícito”.

No fue el único caso del que tomó conocimiento La Opinión. Otra mujer también fue engañada: “Se hacen pasar por el Ministerio de Salud con el nuevo certificado de vacunacion covid. Me agarraron distraída, te dicen ‘paseme el código que le llega’, y zaff, clonado. A muchos les está pasando lo mismo. No podemos vivir en paz”, relató.

Con la misma modalidad, intentaron estafar a otra familia, pero la propietaria del celular advirtió que se trataba de un engaño. La llamaron por WhatsApp desde un número que tenía como foto de perfil el logo de Mercado Pago.

Los estafadores le explicaron que había una compra de un aire acondicionado a su nombre, pero que había realizado otra persona. “Te vamos a mandar una selfie de la persona que realizó la compra”, le dijeron luego.

Cuando la foto llegó, la propietaria de la línea respondió que desconocía la identidad de esa persona. “Entonces me dijeron que me descargue una aplicación que se llama Quick Support para mejorar la seguridad de mi teléfono”, refirió la joven a La Opinión.

Entonces dudó. Se dirigió a la casa de su madre y buscó en su celular de qué se trataba esa aplicación. “Ahí vi que es para duplicar la pantalla de tu teléfono y poder controlar las aplicaciones de tu celular desde otro celular”, continuó. Así evitó la estafa.