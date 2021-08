Cuidado con WhatsApp: la denuncia de un comerciante al que le hackearon la cuenta para pedir dinero a sus contactos

La clonación de celulares son una de las modalidades delictivas cada vez más comunes y cada vez son más las víctimas de los engaños que solo tienen como finalidad conseguir el dinero que sea.

En esta oportunidad fueron al menos dos los vecinos de nuestra ciudad que terminaron siendo víctimas de este tipo de hechos cuando hackearon el número de un celular y a partir de allí comenzaron a enviar mensajes a sus contactos tras tomar el control del teléfono.

“Le hackearon el celular a mi primo, Héctor Pozzi, el que lo hackeó a él me contactó a mí y me dijo que le pasara unos números, yo pensé que era Héctor, por eso ni me fijé, le pasé esos números, con eso te bloquean el WhatsApp y entran ellos, es como un código, con eso tiene que tener cuidado la gente”, relató el imprentero Mariano Villacampa en Radio Cuarentena.

“Después empiezan a recorrer todos tus contactos y a algunos les piden plata para que te hagan un depósito”, relató sobre un modalidad delictiva que aparece cada vez más en denuncias de vecinos que son víctimas.

“Lo que me pasó es que al ratito vi que no podía usar más el WhatsApp, decía que tenía que esperar 12 horas, algo así. Mientras tanto, las otras personas están usando tu WhatsApp y empiezan a llamar a todos tus contactos para pedirles plata”, contó.

“Por suerte en el caso mío no pasó nada, yo traté de avisarles por los contactos, por las redes sociales, de llamar a algunos que podían ser conocidos o familiares”.

Villacampa agregó que supo de un caso donde a un amigo lo estafaron solicitándole 30 mil pesos utilizando la misma modalidad.

“Generalmente piden plata y alguno entra. Lo que hacen es hackearte el celular, te bloquean el tuyo y lo usan ellos, no sé cómo es bien la técnica, me sorprendió. Si te hackean te vas a dar cuenta porque no lo podés usar y te aparece algo de WhatsApp”, manifestó.

“Hay que tener mucho cuidado, no pasar ninguna clave ni nada o llamar antes, eso sería lo ideal”, advirtió el imprentero para alertar a la comunidad.

La técnica de clonar un teléfono consiste en transferir los datos protegidos de un terminal a otro de forma automática. De esta manera, un segundo teléfono pasa a funcionar exactamente igual que el primero anulando por completo al original.

Existen diferentes formas de clonar teléfonos, aunque las más habituales se realizan a través de herramientas de software o la tarjeta SIM.

El objetivo principal es económico, ya que la persona que tiene el teléfono clonado puede hacer llamadas o enviar mensajes que solo aparecerán en la factura del dueño del teléfono original. Otro objetivo es el robo de datos.

Además a través del clon es posible escuchar las conversaciones telefónicas, leer los mensajes, ver las imágenes y los vídeos de la galería y usar las aplicaciones. En definitiva, acceder a toda la información que se guarda en el dispositivo.