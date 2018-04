Cuestionaron a Luis María Rodríguez por haber "hecho caer" adrede a un rival con discapacidad jugando al fútbol

El Director de Deportes de la Municipalidad, Luis María Rodríguez, fue cuestionado en la red social Facebook a raíz de una publicación en la que un hombre le reprochó haber puesto "el pie" y "hecho caer" a propósito a su hijo con discapacidad en un partido de fútbol en el torneo interno de Náutico "sin que estuviera la pelota en disputa" porque "el juego se desarrollaba en otro sector de la cancha".

La familia del joven también presentó una nota a la Comisión Directiva del club para que tome cartas en el asunto. El conflicto fue durante el cotejo que disputaron el domingo por la tarde los equipos The Crack y Pachanga Unidos, plantel que integra el funcionario. La situación se dio cerca del final y generó un tumulto entre los jugadores de ambos conjuntos que no pasó a mayores.

"Cuando mi hijo, que tiene un trastorno ADD, llegó a mi casa el domingo por la noche me manifestó que tenía un dolor y pensé que era por una situación normal de un partido de fútbol que puede pasar. Pero el lunes un cliente me comentó que le habían puesto el pie a propósito", señaló Sandro Dotti, padre de Alejo, quien admitió que le "molestó mucho" y que fue "la gota que rebalsó el vaso" ante diferentes situaciones de discriminación que sufrió con su descendiente. Además, aseguró que "no conoce" a Rodríguez ni le interesa hacerlo.

Luego de que la publicación de Dotti tomara notoriedad en la red, Rodríguez dejó en claro de que "jamás le querría pegar a una persona con discapacidad" ni "vociferaría algo denigrante hacia ellos". "La realidad es que pedí disculpas y todo el equipo las aceptó. El chico, a quien no conozco y jamás lo había visto en mi vida, también. Luego pedí el teléfono del padre pero le avisaron a mi hermano que no querían hablar. Fui a la casa del padre y habiendo gente, no me abrieron la puerta", añadió el jefe de la Dirección de Deportes quien también recordó que trabajó muchos años con "personas con discapacidad" y que siempre hizo "de todo para incluirlas" en actividades deportivas y culturales. Incluso, hoy por la tarde Luis María hizo su descargo por la misma vía que Dotti y, en gran parte, reiteró lo que explicó previamente a La Opinión.

Actualmente Luis María Rodríguez tiene a cargo una de las áreas que mayor contacto con jóvenes y, previo a ello, se desempeñó durante muchos años en Sadiv. Desde allí investigó y creó metodologías de abordaje de la discapacidad a través del arte, sobre todo de la danza, que es su especialidad. Incluso, siempre militó por los derechos de las personas especiales y llegó a logros destacados con pacientes a cargo.