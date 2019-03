Cuento del tío: otra vez intentos de estafa con la reparación histórica de Anses

Los intentos de estafas telefónicas no cesan. A teléfonos celulares y fijos, a toda hora y con diversas modalidades del "cuento del tío" el plan es el mismo: engañar a las víctimas para que depositen dinero o para que brinden datos relacionados con sus cuentas bancarias.

Este lunes le tocó a Nilda, una vecina que recibió un llamado al teléfono fijo de su casa de parte de una persona que dijo ser "escribano de Anses". Se sorprendió, porque este mes el organismo nacional comenzó a abonarle la pensión de su fallecido esposo.

"Me dijo que por la reparación histórica me correspondía cobrar 126.000 pesos y que tenía que ir al cajero automático. Me pedía el número de celular y como le dije que me iba a comunicar con Anses, cortó la comunicación", relató la mujer a La Opinión.

La modalidad ya es un clásico: piden que el usuario vaya a un cajero automático y haga una serie de cambios en sus claves, al punto de que, luego de ciertos enredos de palabras, los estafadores tienen acceso a las contraseñas que le permiten maniobrar en la cuenta y quedarse con el dinero de las víctimas.

"Llamé a Anses y me dijeron que no están llamando a beneficiarios de reparación histórica", contó Nilda. Desde el organismo informaron que reciben "denuncias en diversos puntos del país sobre personas que llaman por teléfono, en su mayoría a los adultos mayores, para solicitar información y datos personales".

En ese sentido, recordaron que Anses "no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso".