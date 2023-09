Cuento del tío: lo atraparon cuando fue a buscar la plata que pidió por teléfono

Ocurrió en la tarde del jueves cuando un conocido vecino de San Pedro recibió un llamado similar al que muchos otros atendieron en distintas circunstancias y terminaron con estafas, robos y hasta saqueos de dinero que estaba en cajas de seguridad de bancos.

Publicidad

Esta vez quien iba a ser víctima de la banda de timadores aceptó “prestarle el dinero que le pedían” y lo atrajo hacia su domicilio para darle pesos y dólares. Cerca del lugar ya lo esperaba la policía. Lo atraparon a poca distancia de la costanera y le secuestraron un bolso y los teléfonos. Se desplazaba en una moto que podrían haberle prestado para perpetrar el ilícito y es oriundo de CABA.

“¿Tenés?, me decía el que me llamó por teléfono como que me conocía. Dame una mano”, dijo el vecino que recibió primero un llamado a su teléfono fijo y luego siguió hablando con quien intentaba estafarlo.

“Era un mangazo común, me dijo que necesitaba para pagar a un abogado” porque había chocado a una mujer embarazada y estaba en problemas. Así, como si fuesen amigos seguía la charla.

“¿Adonde, te lo deposito?”, preguntó ya bajo la sospecha concreta de que no aceptaría una transferencia y el malviviente respondió: “No, no, yo te lo mando a buscar”.

Así fue, mientras esperaba en su casa llamó a la policía y le advirtió lo sucedido sin saber si efectivamente alguien llegaría a su domicilio. Lejos de lo que imaginaba “apareció el tipo y la policía lo agarró a la cuadra”.

“Estaba paradito atrás de un auto”, relató la persona que estaba cerca del lugar donde los agentes esperaban al estafador y señaló que tenía casco y un bolso morral. Además portaba el teléfono desde el que se hacían las llamadas para coordinar.

“Parece que lo primero que dijo es que lo habían contratado como mensajero”, refirieron quienes estaban cerca de la escena pero tras revisar sus pertenencias encontraron varios elementos que podrían estar vinculados a este tipo de estafas.

Tras identificarlo supieron que la procedencia del aprehendido era Capital Federal y que la patente de la moto en la que viajaba estaba dentro del equipaje por lo que podrían presumir que el rodado no era de su pertenencia.

“Me di cuenta porque repetían la misma treta que usan muchas veces, me llamó la atención el teléfono fijo; me llamaron al fijo”, reflexionó este vecino minutos después de lo sucedido. “Alguien me decía que por lo general saben donde hay siempre algún jubilado, deben tener algún padrón, en el cual los tipos saben que puede haber algún jubilado, o hay un jubilado y ahí te llaman; pero bueno, lo importante es que lo prendieron, el tipo ahí a la cuadra”.

“El tipo quedó sorprendido, un tipo flaco, bastante bien empilchadito estaba” y así se lo ve en la foto que publica este medio para volver a advertir a la población sobre los riesgos que conllevan estos llamados que en otras oportunidades han sido exitosos para los ladrones.