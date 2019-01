Cuarta usurpación en una semana: 20 familias tomaron un terreno de Cruz Roja y Dávila

Este jueves alrededor de las 15.00, vecinos se instalaron en un predio situado en Cruz Roja y Dávila y comenzaron con las tareas de desmalezamiento del predio para construir viviendas.

Aseguran que los dueños del terreno son de Buenos Aires, que se fueron de la ciudad cuando les "quemaron una casa" en el mismo predio y que "desde el 94 no pagan los impuestos", según explicó un hombre en el lugar que, consultado por La Opinión, aseveró que esos datos los había conseguido "en la Municipalidad, en catastro".

"La gente necesita el lugar. En todos lados están agarrando terrenos. Agarraron una cancha, que se podía usar, que se seguía usando. ¿Por qué no vamos a poder agarrar este campo que no usa nadie? Hace una banda", contó a La Opinión un joven de 17 años que, con su pareja embarazada, fueron a buscar "un lugar para vivir, porque no puedo seguir viviendo con mi viejo".

¿No tienen miedo de que los saque la policía?, consultó un periodista de este medio. "No, que vengan. Si esto es un terreno, no estamos haciendo nada. Es para tener algo el día de mañana, una casa propia", consideró otro de los ocupantes.

Es la cuarta usurpación en menos de una semana. El domingo, alrededor de treinta familias tomaron un terreno de casi una manzana ubicado en calle Bozzano y Rinaldo Ansaloni, donde antiguamente funcionaba la cancha de fútbol infantil del club Independiente.

El miércoles por la tarde, otras doce se metieron en un predio de una manzana cerrado con alambrado situado en Güemes y 35 bis, el cual fue acondicionado y parcelado entre los ocupantes, y en la madrugada, ese mismo día, varias familias más hicieron lo mismo en un terreno en Boulevard Moreno y Mateo Sbert.