Cuarentena: San Pedro sigue en Fase 4 y desde el Gobierno pidieron a la gente "que se cuide, que no se confíe"

La confirmación de un caso positivo de coronavirus COVID-19 en un joven sampedrino de 22 años que trabaja en la planta automotriz de la empresa Toyota en Zárate dejó a San Pedro en fase 4 y, de acuerdo a lo que norma el decreto provincial, así deberá permanecer al menos hasta dentro de 21 días desde la aparición del paciente confirmado, es decir hasta el 2 de julio, aunque autoridades locales buscan una interpretación distinta que permita el cambio.

El Gobierno provincial oficializó el decreto de las cinco fases. San Pedro estaba en la puerta de la fase 5, es decir de pasar de "aislamiento" a "distanciamiento", con la posibilidad de que se flexibilizaran muchas actividades, como las reuniones sociales con menos de 10 personas, pero el caso positivo la dejó en fase 4, en principio por otros 21 días, puesto que es difícil que prospere la intención local de pasar a la siguiente etapa, por ahora.

Hasta el momento ninguna actividad recreativa ni deportiva está autorizada, puesto que el Gobierno bonaerense aún no envió respuesta algunas sobre los pedidos que al respecto hizo el Municipio antes de que se confirmara el caso del joven empleado de Toyota.

En cuanto a la actividad comercial, los locales de productos considerados esenciales pueden abrir de 7.00 a 20.00 y el delivery de comidas puede seguir hasta las 22.30. El resto puede atender al público, con los protocolos de seguridad correspondientes, de 9.00 a 17.00, de lunes a sábado. En todos los ámbitos es obligatorio el uso de tapabocas y los 2 metros de distancia.

Desde el Gobierno municipal, el secretario de Coordinación e hijo del intendente, Ramón Salazar, pidió una vez más a los sampedrinos que extremen precauciones, que sean cuidadosos y que cumplan con la normativa vigente para evitar la propagación del virus.

"San Pedro no está aislada, hoy se encuentra bastante rodeada. Tenemos casos en Zárate, en Campana, mucha gente que trabaja ahí, en San Nicolás, en Baradareo está creciendo, ni hablar en Buenos Aires y el conurbano, donde mucha gente va por trabajo. Estamos en una situación crítica, el contagio está subiendo mucho en el país, San Pedro está muy cerca de esos focos de infección", sostuvo el funcionario.

"Le pedimos a la gente que se cuide, que tome las precauciones, que no se confíe, que no baje los brazos. Entiendo que es muy difícil, llevamos mucho tiempo de cuarentena y se hace difícil aguantar, pero depende de nosotros", dijo Ramón Salazar y graficó: "Si salimos, tomamos mates, vamos a asados, cumpleaños, que no se puede hacer, porque es muy riesgoso".

"Me preocupa porque veo que hay gente que ha bajado los brazos, que no se está cuidando como corresponde y eso es muy grave", señaló y analizó: "Pasamos los 21 días de un caso positivo de un sampedrino, que fue una persona que se contagió en Buenos Aires. Había esperanza de que pudiéramos pasar a fase 5 pero obviamente este caso complica la situación".

"Lo que nos preocupa es que la gente que no debería salir. Por supuesto entendemos que esas actividades (comerciales) estén habilitados, pero hay que seguir los protocolos, porque si no se siguen y se expande el contagio de Provincia y Nación van a terminar determinando que tenemos que volver a fase 1, que es lo que no queremos, porque es perjudicial para todos. Quisieramos pasar a fase 5 y no tener casos, pero ese depende de que nos cuidemos entre todos", finalizó.