Cuarentena: Qué hizo el gobierno local con los pedidos que le presentaron para habilitar actividades deportivas

Hasta el momento, según recopiló La Opinión, la Municipalidad recibió al menos cinco protocolos, dos de vecinos para poder salir a correr y pescar; otro de entrenadores de básquet; y el resto de comerciantes que poseen complejos con alquiler de canchas de fútbol 5 y pádel. En todos los casos es la Provincia de Buenos Aires la que debe decidir si aprobarlos o no aunque el secretario de Gobierno, Silvio Corti, explicó que "por ahora" no los van a enviar a analizar "para no tener un rechazo" teniendo en cuenta que todavía Axel Kicillof no se pronunció a favor de poder hacer deporte.