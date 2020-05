Cuarentena: Pescadores deportivos pidieron a Salazar reactivar la disciplina porque se hace en espacios amplios y no aglomera personas

Pescadores deportivos de San Pedro presentaron hoy un pedido al intendente, Cecilio Salazar, para que se habilite la actividad debido a que consideran que, respetando un protocolo, se puede desarrollar en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

En el documento que firmaron "vecinos pescadores deportivos y recreativos" de la ciudad con aval de comercios ligados a la actividad, se propuso el desarrollo de la disciplina desde la costa o embarcados "de 7.00 a 18.00 todos los días de la semana" con el objetivo de que las personas "no se concentren en un horario reducido". En ambas modalidades, señalaron que sólo se podrá hacer en "familia" y, en el caso de la primera, con un máximo de "dos personas" las cuáles no puedan estar dentro del "grupo de riesgo". Además, en el caso de las tripulaciones no compuestas por familiares, el máximo permitido será de "tres personas".

Tanto para la pesca desde la costa como la embarcada se establece que se debe cumplir un protocolo que incluye, entre otras normas, "confeccionar debida nota y remitir a Prefectura y clubes o guarderías náuticas en el caso de los embarcados con datos filiatorios, teléfono de contacto de todos los pescadores, medios de transporte y lugares de pesca". También, se obliga a utilizar "tapaboca", distanciamiento de al menos cinco metros y aplicar las medidas de higiene correspondientes como lavado de manos y desinfección de todos los elementos utilizados.

En el informe, los pescadores deportivos explicaron el porqué de su solicitud: "La actividad que estamos solicitando flexibilice y autorice a practicar, de por si no implica el aglomeramiento de personas, reuniones, ni se realiza en espacios reducidos, muy por el contrario se realiza a la vera de ríos, arroyos y/o embarcados, en armonía y convivencia con el medio natural", explicaron en su informe quienes solicitaron al gobierno local que se reactive la disciplina".

Por último, señalaron que en municipios bonaerenses como "Patagones (San Blas), San Cayetano, Punta Indio, Florentino Ameghino, Pinamar, Miramar, Necochea, Tres Arroyos, General Alvarado y Trenque Lauquen" se permitió la pesca deportiva, situación que se repitió fuera de Buenos Aires en "Caleta Olivia (Santa Cruz), San Antonio Oeste (Río Negro) y Sierra Grande".