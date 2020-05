Cuarentena: Las ideas de Raúl Llusá para volver a hacer "actividad física al aire libre"

Raúl Llusá es una palabra más que autorizada para hablar de deporte en San Pedro porque, por resultados, es el mejor atleta que tuvo la ciudad hasta el momento. En Curriculum Vitae sobresale el récord de maratón que logró el 30 de septiembre de 1979 en Mar del Plata cuando completó los 42,195 kilómetros en 2 horas 21 minutos 22 segundos, tiempo que años después fue superado. Además, en 1980 fue el primer extranjero en ganar el Mapoma Maratón Popular de Madrid, España, prueba que sigue vigente.

Quien actualmente trabaja como entrenador con atletas que compiten en carreras pedestres, dialogó con La Opinión acerca de una serie de normas que apuntó como esenciales para elaborar un protocolo y poder hacer actividad física al aire libre en espacios públicos o clubes cuando el gobierno nacional habilite a los municipios a que otorguen ese permiso a sus ciudadanos, excepción que por el momento es lejana pero para la que la Dirección de Deportes que conduce Ramiro Sánchez Negrete ya tiene un plan elaborado por Pablo Scioscia y Jorge D'Andrea.

Llusá enmarcó sus ideas en un "plan" denominado "Actividad física individual al aire libre para todos" y dejó en claro el hecho de que "el que quiere hacer actividad física" lo tiene que hacer "por su cuenta": "El distanciamiento es clave, no tienen que ir dos o tres personas para conversar, no es salida para conversar. Las distancias están establecidas por gente que lo estudio. En bicicleta la distancia lineal atrás y adelante debe ser de 20 metros; corriendo hay que respetar diez metros y si se camina de 4 a 5 metros. En todos los casos, hacia los costados debe haber al menos dos metros. Al respirar fuerte o agitado se largan gotitas de saliva o mucosidad con virus y eso queda flotando en el aire, el otro viene de atrás y lo agarra. Respecto de la gente que hace actividad estática, se debe mantener una distancia de cinco metros entre colchonetas".

Además, para el exatleta es "crucial" en el "éxito o fracaso" del proyecto "el horario": "Esto debe ser a la mañana, tiene que terminar 7.45. Puede empezar a la hora que sea conveniente pero 7.45 no debe quedar nadie haciendo actividad física al aire libre. A la noche se empieza 20.15 y se puede extender hasta 21.30 o 22.00. De esa forma evitas que la gente se cruce con las personas de actividad comercial. Esa es la clave de las claves. Mínimo tienen que ser tres días, debería ser lunes, miércoles y viernes".

-Llusá junto a un grupo de atletas a los que entrena. Foto: Facebook.

También, sostuvo que se debe usar "barbijo o máscara" y aclaró que la segunda opción "es mejor". Al mismo tiempo, le restó importancia al hecho de que las personas tengan que moverse en un radio de 500 metros alrededor de sus respectivas casas y señaló que "sin lugar específico" es "lo mejor" porque "la gente se desparrama": "En el lugar donde se haga la actividad siempre va haber caminantes, corredores, ciclistas y gente que hace actividad estática. Siempre hay que darle prioridad a la gente que tiene menos capacidad de movimiento. Si vos pones a la gente en un lugar, se van ahí. Si fijas cuadras, no podés controlar eso, es imposible. El tema de la terminación de documento también es imposible, cada cual te va a decir el documento que quiere, incomprobable y es más problema que solución".

Por último, sostuvo que el municipio debería "hacer una prueba piloto" con esas normas y en caso de que funcionen "pedir autorización" a la Provincia de Buenos Aires con los resultados obtenidos. Y para las personas que no quieren entrenar, propuso hacer "actividades recreativas a la hora de la siesta": "Habría que poner implícitamente que no se puede hacer deporte pero sí pasear o tomar aire. Se podría estudiar para no chocar con actividades comerciales. En esa hora no debe haber deportistas, solo gente grande o chicos".