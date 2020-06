Cuarentena: Deportistas fueron recibidos por el gobierno local, entregaron un petitorio para que se habiliten actividades y no marcharán

Los deportistas aficionados que estaban organizando una marcha hacia la Municipalidad para el sábado 6 de junio para pedir que se habiliten varias disciplinas desistieron de reclamar por esa vía porque hoy por la tarde fueron recibidos por funcionarios del gobierno local a quienes le explicaron su planteo y le entregaron el petitorio que elaboraron denominado "salud y deporte van de la mano".

El grupo tuvo a Marcelo Corvino como representante del equipo de tenis de adultos de Náutico quien, consultado por La Opinión, explicó que les dejaron el informe con una solicitud vía Mesa de Entrada para que se traten todos los protocolos presentados relacionados a la actividad física. También, indicó que como recibieron la anuencia de que iban a trabajar en la cuestión, decidieron cancelar la protesta prevista para el próximo fin de semana: "Van a tratar los temas y elevar a la Provincia la próxima semana. Tenemos que darles la oportunidad que lo hagan y nos pidieron tiempo, por eso suspendemos por el momento la marcha", explicó.

Junto a él estuvieron el entrenador Mario Prado, el presidente de Pro Ciclismo, Carlos Giuliani; y el doctor Miguel Benozzi quienes son parte del grupo de aficionados que se juntaron para pedirle a la Municipalidad que habilite caminatas, running, ciclismo, mountain bike, duatlón, triatlón, canotaje, pesca, tenis, pádel y pelota a paleta, disciplina que se agregó a último momento.

Por el lado del municipio estuvo el secretario de Gobierno, Silvio Corti, quien destacó que "fue una muy buena reunión": "Entendemos perfectamente el planteo. Creo que ellos pudieron conocer cuál es la posición del municipio. Quedamos en trabajar juntos para perfeccionar los protocolos y cuando desde el ejecutivo evaluemos que sea oportuno, vamos a elevar el pedido a la provincia".

Además, el funcionario, que fue acompañado por los directores de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, y Modernización, Hernán Contreras; y el concejal Gerardo Pelletier; remarcó que tienen que "trabajar sobre los protocolos" y que "apenas estén listos", los van a "elevar" en caso de que "las condiciones políticas son favorables".

Prado, que la semana pasada presentó un protocolo para que se reanude el running, coincidió con Corvino en que lo más apropiado fue "dejar en un impasse" la marcha porque entregaron el petitorio y no tiene sentido hacerla. Y agregó: "Les Le explicamos las posibilidades de hacer actividad al aire libre como lo haríamos la gente de esos deportes y nos reconocieron que nosotros llevamos el planteo y parte del trabajo hecho. También nos aclararon que la Provincia tiene un no cerrado a todo y que ellos no elevaron nada porque no vieron el momento muy claro".

La Municipalidad se tomará los próximos días para evaluar los informes presentados y elaborar uno para mandar, en caso de ser posible, a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires que es la que aprueba o rechaza los pedidos. Para eso, será clave lo que anuncie el fin de semana el gobierno nacional respecto de cómo continuará el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina.