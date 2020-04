Cuarentena: Cómo afecta a Paraná, Pescadores y Náutico el descuento aplicado en sus cuotas de abril

El 15 de marzo todos los clubes cerraron sus puertas y suspendieron todas sus actividades hasta nuevo aviso por la cuarentena obligatoria que impuso el gobierno nacional de Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus. Aunque en las primeras semanas el impacto económico no se sintió tanto, sí desde que comenzó abril y cada vez se agudiza un poco más.

La principal preocupación de los dirigentes es que se desconoce cuando la situación se normalizará para poder retomar sus funciones social y deportiva que en casi todos son fundamentales para su día a día. Sin plata en sus bolsillos, a los socios también se les complica cumplir con la cuota mensual y, para ayudarlos, Paraná, Pescadores y Náutico aplicaron descuentos en abril y dejaron de percibir aranceles por disciplinas y seguro. Ese gesto para con sus afiliados los impacta de lleno en las corrientes semanas porque a ninguno le sobra plata en sus arcas pagar los sueldos de sus empleados, abonar servicios y cumplir con todas las obligaciones porque, aunque están sin funcionar, sus gastos no descendieron como sí sus ingresos.

La Opinión consultó a referentes de cada una de las entidades cómo afrontan la crisis y en qué situación están en relación al descuento que cada Comisión Directiva instauró para colaborar con las personas que le pertenecen y son parte de él.

Paraná (descontó el 50% de su cuota de abril)

"Afectar, nos va a afectar", aseguró Gustavo Fortunato, presidente del primer club que anunció el descuento y que, a priori, planteó una realidad alentadora porque desde que comenzó la cobranza de abril están "bastante bien". Además, aseguró: "En el club nosotros creemos que la situación la vamos a poder manejar respecto al sueldo de los empleados y los compromisos que hay. Si los socios pagan todos, no vamos a tener inconvenientes. Creo vamos a tener respuestas de los socios".

Al momento de dar a conocer la propuesta, el 27 de marzo, el secretario, Andrés Chiarella, analizó como tenían previsto afrontar los gastos y dejó en claro que lo iban a hacer con lo que recauden. Y agregó: "Los profesores este mes harán el esfuerzo también ya que muchos viven de eso, tenemos un grupo y decidimos y votamos entre todos. Muchos tienen otros laburo pero otros no. No tenemos un ahorro muy grande como para no cobrar la cuota pero vamos a tratar de pelearla como todos. La verdad es una situación que ninguno sabemos qué hacer".

El Albirrojo se inscribió al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción que lanzó el gobierno nacional de Alberto Fernández.

Pescadores (descontó el 20% de su cuota de abril)

-Pablo Vlaemink (Foto: Prensa Pescadores).

Su presidente, Pablo Vlaemink, detalló la situación del club y admitió que "bajó muchísimo la recaudación mensual": "Estamos recaudando aproximadamente un 30% respecto a meses como febrero o enero. Es mucha la baja que vamos a tener porque sólo una tercera parte de los socios están pagando y al finalizar abril (N. de R.: la cuota se sigue cobrando) vamos a estar hablando de un 50% que pague. Pero si descontamos el 20% calculamos que vamos a terminar con una recaudación del 30% del total. Esto es estimativo y está basado en datos reales".

Además, explicó que en marzo "la recaudación fue totalmente diferente" y que en abril tuvieron varias "bajas". Y cerró: "Se vive una realidad bastante complicada. El descuento fue para hacer un esfuerzo compartido con el socio y darles un incentivo más a que nos apoyen en este momento. Es un club del que los dueños somos todos los socios.".

El Azulgrana se inscribió al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción que lanzó el gobierno nacional de Alberto Fernández.

Náutico (descontó el 20% de su cuota de abril)

"La situación es compleja", dejó en claro el tesorero del Celeste, Esteban Greco, a La Opinión, y, acto seguido, explicó las causas: "En primer lugar porque en la última quincena de marzo no se llegó a la recaudación estimada lo cual repercute mucho en lo financiero del club. Luego, con la resolución de descontar el 20% de la cuota sumado al no cobro de los aranceles deportivos tenemos contemplada una pérdida bastante importante para abril bastante a la cual le agregamos que la recaudación y cobranzas ha caído considerablemente, cosa que era algo previsible para abril. Esto nos mueve mucho la economía del club".

Además, señaló que la institución cuenta con 97 empleados entre "administrativos, maestranza, profesores y marineros" y que "gran parte" de lo que se recauda "se va en sueldos y cargas sociales" por lo que lo que ingrese en abril será para "cumplir con eso y algunos servicios". Y agregó: "Teníamos algunas obras encaminadas y otras por iniciarse con una previsión que veníamos trabajando desde lo presupuestario hace un tiempo y con mucho sacrificio. Luego de esta problemática creo que nos va a ser muy difícil continuarlas en el corto plazo. Es una situación fea para todos. Como directivos -continuó- nos encantaría poder ayudar al socio con la cuota lo más que podamos, pero la verdad que haber descontado el 20% en el mes de abril, fue una decisión muy arriesgada debido a que se baja la recaudación considerablemente".

Greco, uno de los integrantes más jóvenes de la Comisión Directiva, admitió que tienen "una preocupación constante" y que se están "asesorando permanentemente y gestionando ante distintos organismos y demás entes estatales" para que se analice la situación del Celeste y poder lograr "algún beneficio por parte del estado". Por eso, se inscribió al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción que lanzó el gobierno nacional de Alberto Fernández.

Por último, vaticinó que al club, que la semana anterior perdió "alrededor de veinte socios", le "va a costar mucho" recuperarse de la situación "extrema" pero fue optimista porque ya pasó por varios contextos similares como los que le provocó cada inundación del río Paraná: "El club tiene más de 100 años de historia y siempre con el aporte de los socios que soportan estos embates de la naturaleza, se ha recuperado. Esto es peor que una inundación porque afecta al socio y a su economía y no sabemos cuántos de ellos van a poder pagar la cuota. Es por eso que estamos realizando un gran esfuerzo, manteniéndonos en contacto permanente entre miembros de la Comisión Directiva y asesores externos para ver como continuar ante esta situación difícil y compleja que tiene en vilo a toda la sociedad en la que el club está inmerso".