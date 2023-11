“Cuanto le calientan la oreja al jefe”

La publicación de la nota “La venganza será terrible: pases y condenas para el personal municipal tras las elecciones”, la ex concejal municipal Sandra Mari se manifestó categórica ante los comentarios que comenzaron a circular en las redes sociales de La Opinion & Sin Galera: “La impunidad es brutal. Más terrible es escucharlo decir, sin ningún pudor, en boca de empleados, el que no apoya al intendente yo lo echaría a patadas. Tal vez piensan que nunca va a cambiar de color político el gobierno o que se trata de la propiedad de Cecilio y no del municipio de todos. Cómo si los empleados estuvieran al servicio de Cecilio y no del pueblo. Acá no importa si desempeñan bien la tarea asignada, lo importante es cuánto le calientan la oreja al jefe. Ni hablar de los “inútiles útiles” que tenemos en el Concejo, lo dejo para otra oportunidad. Esto está muy lejos del concepto de DEMOCRACIA”.