Cuáles son los 310 productos de Precios Cuidados y dónde se compran en nuestra ciudad y en la Provincia

Desde el gobierno anunciaron cuáles son los los 310 productos de Precios Cuidados y dónde se comprarán en la Provincia de Buenos Aires, lista en la cual predominan las primeras marcas y hay una reducción promedio de precios del 8%.

Según el ministerio de Desarrollo Económico, a cargo de Matías Kulfas, el programa se renueva por un año, con revisiones trimestrales, con 310 productos, frente a los más de 500 que existían hasta ahora. De ese número, sólo dos son importados: el atún y el protector solar, que no se fabrican en la Argentina.

Del total de ítems que formarán parte del nuevo Precios Cuidados, 70 ya eran parte, y se agregan 240, por lo que fueron muchos los que quedaron afuera. Los que ya estaban seguirán con un aumento promedio del 9%, mientras que la mayoría de los nuevos mantendrán el valor actual de mercado.

En San Pedro, los productos se pñodrán adquirir en los supermercados marca DIA% y VEA. En la Provincia: Coto, Carrefour, Chango Mas, Cooperativa Obrera, Cordiez, Disco, El Nene, Josimar, Jumbo, La Anónima, Libertad, Supermercados Todo, Toledo, Wal-Mart, La Gallega, Supermercado La Economía, El Túnel y Arco Iris.

Los productos de Precios Cuidados que van a estar disponibles

Aceite de Girasol Cada Día x 1500 Cc $ 121

Aceite de Girasol Cada Día x 900 Cc $ 75

Aceite de Girasol Florencia x 1500 Cc $ 121

Aceite de Girasol Florencia x 900 Cc $ 75

Aceite de Girasol Ideal x 1500 Cc, $ 121

Aceite de Girasol Ideal x 900 Cc, $ 75

Aceite de Girasol Primor x 1500 Cc, $ 121

Aceite de Girasol Primor x 900 Cc, $ 75

Aceto Balsámico Monterrey x 250 Cc, $ 77

Acondicionador Balance doypack Polyana x 300 Ml, $ 50

Acondicionador Coco y leche Algabo x 930 Ml, $ 81

Acondicionador Hidratación Plusbelle x 1 Lt, $ 112,50

Acondicionador Nutrición Sedal x 340 Ml $ 100

Agua de Mesa sin gas Nihuil x 2 Lt $ 34

Agua Mineral Natural con gas Sierra de los Padres x 1,5 Lt, $ 41

Agua Mineral Natural sin gas Sierra de los Padres x 1,5 Lt, $ 41

Agua Mineralizada Con gas Cellier Favaloro x 2 Lt, $ 34

Agua Mineralizada Sin gas Cellier Favaloro x 2 Lt, $ 34

Alfajor Tita x 36 Gr x 6 Un, $ 134

Algodón Hidrófilo clásico Doncella x 140 Gr, $ 77

Anillos de Coco Tía Maruca x 250 Gr $ 54

Arroz Largo Fino 00000 Primor x 1 Kg, $ 53

Arroz Largo Fino Apóstoles x 1 Kg, $ 54,50

Arroz No se pasa Apóstoles x 1 Kg, $ 64

Arroz Parboil Gallo bolsa x 500 Gr, $ 43,50

Arroz Parboil Primor x 1 Kg, $ 66,50

Atún desmenuzado Supermercado x 170 Gr, $ 69

Bizcocho de Arroz Azucarado Tía Maruca x 100 Gr, $ 49

Cacao en Polvo Arcoa x 180 Gr, $ 39

Cacao en Polvo Dulce Ravana x 180 Gr, $ 34

Café Molido La Morenita x 1 Kg, $ 432

Café Molido Torrado Suave Bonafide x 500 Gr, $ 252

Caldo de Gallina Knorr x 12 Un, $ 75

Cebolla comercial Supermercado x 1 Kg, $ 26

Cepillo dental adulto 2-life IBC x 1 Un, $ 38

Cepillo dental infantil 2-life IBC x 1 Un, $ 39

Cerveza botella retornable Quilmes Bajo Cero x 1 Lt, $ 85

Cerveza porrón retornable Quilmes Clásica x 340 Cc, $ 35,00

Cerveza rubia botella retornable Isenbeck x 1 Lt, $ 90

Cerveza rubia en lata Isenbeck x 473 Cc, $ 60

Crema de leche Para cocinar tenor graso 20% La Armonía x 200 Cc, $ 71

Crema de leche Sancor x 200 Gr, $ 79

Desodorante Deo en aerosol AP antibacterial Rexona x 150 Ml, $ 99

Desodorante Deo Protect & Care Fem Nivea x 150 Ml, $ 99

Desodorante En aerosol body spray gold Axe x 150 Ml, $ 99

Desodorante Men Deo Sensitive Nivea x 150 Ml, $ 99

Desodorante Roll on Plusbelle Care x 50 Ml, $ 76

Desodorante W Deo en aerosol AP antibacterial Rexona x 150 Ml, $ 99

Dulce de Batata Esnaola Estuche x 500 Gr, $ 83

Dulce de Leche Clásico La Armonía x 400 Gr, $ 91

Dulce de Leche Tradicional Artesanal San Ignacio x 400 Gr, $ 91

Dulce de Membrillo Esnaola Estuche x 500 Gr, $ 88

Espinazo novillo Supermercado x 1 Kg, $ 65

Esponja Con fibra «no raya» Cuidado Azul Virulana x 1 Un, $ 41,50

Esponja Con fibra Multiuso Virulana x 1 Un, $ 25,90

Fajita Clásica Tía Maruca x 150 Gr, $ 55

Fiambre de cerdo comercial Supermercado x 1 Kg, $ 219

Fideos Codito Canale x500 Gr, $ 33

Fideos Spaghetti Canale x 500 Gr, $ 33

Fideos Spaghetti Libre de Gluten Matarazzo x 500 Gr, $ 108

Fideos Tallarín Canale x 500 Gr, $ 33

Fideos Tirabuzón Canale x 500 Gr, $ 33

Fideos Tirabuzón Libre de Gluten Matarazzo x 500 Gr, $ 108

Galleta Marinera Clásica Tía Maruca x 350 Gr, $ 86

Galletitas de Agua Criollitas Pack x 3 x 300 Gr, $ 73

Galletitas Dulces Lincoln Clásica x 153 Gr, $ 52

Galletitas Dulces Rellenas Duquesa x 115 Gr, $ 49

Galletitas Dulces Rellenas Rumba x 112 Gr, $ 41

Galletitas Dulces Surtidas Dale x 400 Gr, $ 62

Galletitas Dulces Vocación Clásica x 170 Gr, $ 27

Garbanzos Remojados Inalpa x 350 Gr, $ 35

Gaseosa Cola Cunnington x 1,5 Lt, $ 53

Gaseosa Cola Cunnington x 2,25 Lt, $ 64

Gaseosa Cola original Coca Cola x 1,25 Lt, $ 82

Gaseosa Cola sin azúcar Cunnington x 1,5 Lt, $ 53

Gaseosa Cola sin azúcar Cunnington x 2,25 Lt, $ 58

Gaseosa Lima limón light Cunnington x 2,25 Lt, $ 58

Gaseosa Naranja light Cunnington x 2,25 Lt, $ 58

Harina de Maíz Morixe x 500 Gr, $ 32

Harina de Maíz Prestopronta x 750 Gr, $ 81

Harina de Trigo 000 Morixe x 1 Kg, $ 33

Harina de Trigo 0000 Morixe x 1 Kg, $ 46

Harina de Trigo Leudante Morixe x 1 Kg, $ 52

Huevos blancos Supermercado x 6 Un, $ 59

Insecticida Mata cucarachas Cuca Trap x 380 Ml, $ 120

Insecticida Mata moscas y mosquitos Mosqui Trap x 370 Ml, $ 115

Jabón de tocador Antibacterial aloe Rexona x 3 Un x 90 Gr, $ 99

Jabón de tocador Antibacterial aloe Rexona x 90 Gr, $ 39

Jabón de tocador Fresia y Muguet Duc x 110 Gr, $ 23,50

Jabón de tocador Fresia y uguet Duc x 110 Gr, $ 23

Jabón de tocador Lima y madreselva Duc x 110 Gr, $ 23,50

Jabón de tocador Multicolor Kenia x 3 Un x 80 Gr, $ 49,50

Jabón de tocador Sándalos y Casis Duc x 110 Gr, $ 23,50

Jabón de tocador Ylang y Ambar Duc x 110 Gr, $ 23,50

Jabón en pan para ropa Gigante x 120 Gr, $ 16

Jabón en polvo Clásico Zorro x 800 Gr, $ 106

Jabón en polvo Primer lavado Ala x 3 Kg, $ 369

Jabón líquido de manos Doypack green tea Algabo x 300 Ml, $ 63

Jabón líquido para ropa Baja espuma doypack Ala x 1400 Ml, $ 205

Jabón líquido para ropa Baja espuma doypack Ecovita x 1500 Ml $ 158

Jabón líquido para ropa Doypack Ace x 1400 Ml $ 204

Jabón líquido para ropa Doypack Netic x 3 Lt $ 295

Jabón líquido para ropa Doypack Netic x 800 Ml $ 90

Jugo de Limón Menoyo x 250 Cc $ 72

Jugo en Polvo Naranja Dulce Arcor x 20 Gr $ 11

Jugo en Polvo Naranja Verao x 10 Gr $ 6

Jugo listo Manzana Del Valle x 1 Lt $ 49,50

Jugo listo Multifruta Del Valle x 1 Lt $ 49,50

Jugo listo Naranja Del Valle x 1 Lt $ 49,50

Lavandina Común Odex x 2 Lt $ 86

Lavandina Tradicional concentrada Ayudín x 1 Lt $ 37,50

Lavavajilla Limón Ala Ultra x 500 Ml $ 70

Lavavajilla Limón Gigante x 545 Cc $ 80

Lavavajilla Limón Zorro Ultra x 300 Ml $ 58

Leche chocolatada Tregar x 1 Lt $ 82

Leche en polvo Descremada 0% Mg Manfrey x 400 Gr $ 195

Leche en polvo Entera 26% Mg Fortif. C/Vit A&D Manfrey x 400 Gr $ 195

Leche en polvo Entera Ilolay x 400 Gr $ 178

Leche en polvo Entera Inst. Fortificada con Vit. A y D Pouch Purísima x 400 Gr $ 173

Leche Fresca Entera tenor graso 3% Armonía x 1 Lt $ 40,25

Leche Fresca Parcialmente Descremada tenor graso 1% Armonía x 1 Lt $ 40,25

Leche Fresca Parcialmente Descremada tenor graso 2% Armonía x 1 Lt $ 40,25

Leche larga vida Entera UHT Apóstoles x 1 Lt $ 45

Leche larga vida Parcialmente descremada UHT Apóstoles x 1 Lt $ 45

Lechuga Supermercado x 1 Kg $ 59

Limpiador Baño doypack Ecovita x 500 Ml $ 53

Limpiador Baño doypack Odex x 450 Ml $ 54

Limpiador Cocina Antigrasa doypack Odex x 450 Ml $ 54

Limpiador Cocina doypack Ecovita x 500 Ml $ 53

Limpiador Cremoso Flores naranja con microscopio Cif x 500 Ml $ 90

Limpiador de piso Colores Citrus NH3 x 1800 Cc $ 90

Limpiador de piso Con Amoníaco botella NH3 x 900 Cc $ 90

Limpiador de piso lavanda en botella Ecovita x 900 Ml $ 60

Limpiador de piso Lavanda Mr Músculo x 1800 Cc $ 115

Limpiador Multiuso y vidrio repuesto doypack Mr Músculo x 450 Ml $ 46,50

Limpiador Vidrios doypack Ecovita x 500 Ml $ 53

Limpiador Vidrios Vidrios doypack Odex x 450 Ml $ 54

Limpiador Vidrios Vidrios y multiuso doypcak Procenex x 820 Ml $ 99

Manteca Primer Premio x 200 Gr $ 94

Manteca Sancor x 100 Gr $ 69

Manzana comercial Supermercado x 1 Kg $ 50

Mate Cocido en Saquitos Chamigo x 25 Un $ 36

Mate Cocido en Saquitos Playadito x 50 Un $ 100

Mate Cocido Suave Unión x 25 Un $ 50

Mayonesa Sin TACC Fanacoa Doypack x 475 Gr $ 62

Medallones de carne 276 gr Swift x 4 un $ 115

Medallón de carne Express 276 gr Paty x 4 Un $ 150

Mermelada de Ciruela Arcor x 454 Gr $ 95 Mermelada de Durazno Arcor x 454 Gr $ 95

Mermelada Familiar de Durazno en Frasco Dulcor x 454 Gr $ 75

Oblea Rellena con Pasta de Turrón y Maní Billiken x 25 Gr $ 9

Oleo Calcáreo doypack Sanicare x 500 Ml $ 108

Oleo Calcáreo en botella Sanicare x 1000 Ml $ 166

Oleo Calcáreo en botella Sanicare x 220 Ml $ 76

Orégano en sobre La Parmesana x 25 Gr $ 32

Pan lactal De Mesa Chico Lactal x 335 Gr $ 67

Pan lactal De Mesa Grande Lactal x 560 Gr $ 124

Pan lactal De Salvado Chico Lactal x 350 Gr $ 73

Pan lactal De Salvado Grande Lactal x 630 Gr $ 136

Pan lactal Familiar Veneziana x 600 Gr $ 105

Pan para hamburguesa Lactal x 210 Gr $ 52

Pan para hamburguesa Veneziana x 210 Gr $ 45

Pan para pancho Lactal x 210 Gr $ 52

Pan para pancho Veneziana x 210 Gr $ 45

Pan Rallado Mamá Cocina x 1 Kg $ 115

Pan Rallado Morixe x 1 Kg $ 89

Pan Rallado Morixe x 500 Gr $ 54

​Papa comercial Supermercado x 1 Kg $ 26

Papel higiénico Doble hoja 20 mts Elite x 4 Un $ 90

Papel higiénico Doble hoja blanco 30 mts Sweety x 4 Un $ 112

Papel higiénico Doble hoja blanco 50 mts Campanita XL x 4 Un $ 214

Papel higiénico Hoja Simple Flor Cadenas 80 mts Elite x 4 Un $ 130

Pascualina Mediana Mendía x 230 Gr $ 41

Pasta dental 2 Fluor Fresh Dent x 140 Gr $ 103

Pasta dental Dientes blanco Odol x 90 Gr $ 79

Pasta dental Kid´s con flúor, sabor Tutti Frutti Fresh Dent x 90 Gr $ 70

Pasta dental Ultra blanqueadora Colgate x 90 Gr $ 141

Pañales descartables Supersec Talle G Pampers x 46 Un $ 650

Pañales descartables Supersec Talle M Pampers x 54 Un $ 650

Pañales descartables Supersec Talle P Pampers x 30 Un $ 360

Pañales descartables Supersec Talle XG Pampers x 36 Un $ 650

Pañales descartables Triple Protección G Huggies x 22 Un $ 330

Pañales descartables Triple Protección M Huggies x 26 Un $ 330

Pañales descartables Triple Protección XG Huggies x 18 Un $ 330

Pañales descartables Triple Protección XXG Huggies x 17 Un $ 330

Pañales descartables Ultrasec Talle G Babysec x 22 Un $ 305

Pañales descartables Ultrasec Talle M Babysec x 26 Un $ 305

Pañales descartables Ultrasec Talle XG Babysec x 18 Un $ 305

Pañales descartables Ultrasec Talle XXG Babysec x 16 Un $ 305

Paño Amarillo Multiuso Twist Virulana x 1 Un $ 43

Pañuelos descartables Doble hoja Campanita Box x 75 Un $ 40

Pañuelos descartables Minipocket Elite x 6 Un $ 45

Pepas con Membrillo Tía Maruca x 250 Gr $ 54

Picada común Supermercado x 1 Kg $ 169

Pollo Entero aditivado con menudos fresco o congelado Supermercado x 1 Kg $ 108

Polvo para Gelatina de Cereza Ravana x 50 Gr $ 34

Polvo para Gelatina de Frutilla Royal x 40 Gr, $ 45

Polvo para preparar Flan de Vainilla Ravana x 60 Gr, $ 23

Polvo para preparar Flan de Vainilla Royal x 60 Gr, $ 29

Postre Arroz con leche clásico Sublime x 160 Gr, $ 40

Postre Chocolate Blanco con Dulce de Leche x 2 unidades Sublime x 100 Gr, $ 48,50

Postre Chocolate con Dulce de Leche Shimy x 120 Gr, $ 36

Postre Chocolate con Dulce de Leche x 2 unidades Sublime x 100 Gr, $ 48,50

Postre Chocolate Shimy x 120 Gr, $ 36

Postre de Vainilla Ravana x 120 Gr, $ 23

Postre Dulce de Leche con Dulce de Leche x 2 unidades Sublime x 100 Gr, $ 48,50

Postre Dulce de Leche Shimy x 120 Gr, $ 36

Postre Flan vainilla con caramelo x 2 unidades Sublime x 100 Gr, $ 60

Postre Lácteo Dulce de Leche Manfrey x 120 Gr, $ 27

Postre Lácteo Vainilla Manfrey x 120 Gr, $ 27

Postre Vainilla con Dulce de Leche Shimy x 120 Gr, $ 36

Postre Vainilla con Dulce de Leche x 2 unidades Sublime x 100 Gr, $ 48,50

Postre Vainilla Shimy x 120 Gr, $ 36

Premezclas para Chipa Lucchetti x 25 Gr, $ 135

Preservativos Ultra finos Tulipán x 6 Un, $ 160

Protector diario Clásicos con gel absorvente Ladysoft x 20 Un, $ 65

Protector diario Pocket anatómico c/deo Doncella x 20 Un, $ 50

Protector diario Pocket anatómico s/deo Doncella x 20 Un, $ 50

Protector solar Sun Protect & Hydrate 15 FPS Nivea x 200 Ml, $ 415

Protector solar Sun Protect & Hydrate 30 FPS Nivea x 200 Ml, $ 470

Puré de Papas Morixe x 125 Gr, $ 58 Puré de Papas Morixe x 200 Gr, $ 93

Queso cremoso Horma La Paulina x 1 Kg, $ 329

Queso de máquina comercial Supermercado x 1 Kg, $ 359

Queso port salut Light horma La Paulina x 1 Kg, $ 370

Queso rallado Ilolay x 120 Gr, $ 125

Queso rallado La Paulina x 150 Gr, $ 161

Queso rallado Reggianito Sancor x 190 Gr, $ 200

Queso untable Crematto light Milkaut x 290 Gr, $ 110

Queso untable Crematto Milkaut x 290 Gr, $ 110

Queso untable Entero San Ignacio x 480 Gr, $ 138

Queso untable García x 290 Gr, $ 116

Rebozador Morixe x 1 Kg, $ 89

Rebozador Morixe x 500 Gr, $ 54

Repelente Crema en pomo Vais x 200 Gr, $ 85

Repelente en Aerosol Fuyi x 165 Ml, $ 76,50

Repelente Kids Vais x 200 Ml, $ 106

Repelente Líquido en spray Vais x 200 Ml, $ 91

Roast beef novillo Supermercado x 1 Kg, $ 229

Rollo de cocina 60 paños Elite x 3 Un, $ 99

Rollo de cocina 60 paños Sweety x 3 Un, $ 91

Sal fina Dos Anclas x 500 Gr, $ 35

Sal fina en Estuche Celusal x 500 Gr, $ 43

Salchichas Fun 190 gr Patyviena x 6 Un, $ 75

Salchichas Tipo Viena 225 gr Swift x 6 Un, $ 65

Servilletas Blanca Elite x 70 Un, $ 52

Shampoo Balance doypack Polyana x 300 Ml, $ 50

Shampoo Hidratación Plusbelle x 1 Lt, $ 99

Shampoo infantil 3 en 1 PH balanceado Suave kids x 200 Ml, $ 105

Shampoo infantil Cabellos perfumados Johnson & Johnson x 200 Ml, $ 145

Shampoo infantil Sandía dulce Algabo Kids x 350 Ml, $ 95

Shampoo Nutrición Sedal x 340 Ml, $ 120

Shampoo para bebé Extra suave Algabo Baby x 444 Ml, $ 110

Suavizante Celeste doypack Woody x 900 Ml, $ 56

Suavizante Felices sueños doypack Vivere x 450 Ml, $ 132

Suavizante Jardín de geranios Zorro x 900 Ml, $ 80

Tabletas para mosquitos Repuesto Raid x 24 Un, $ 132

Tampones Tamaño medio Intima x 16 Un, $ 99

Tampones Tamaño medio Intima x 8 Un, $ 56

Tampones Tamaño super Intima x 16 Un, $ 99

Tampones Tamaño super Intima x 8 Un, $ 56

Tapa de Asado novillo Supermercado x 1 Kg, $ 229

Tapa de Tarta Criolla Don Celedonio x 360 Gr, $ 54

Tapas de Empanadas de Hojaldre Don Celedonio x 15 Un, $ 55

Tapas de empanadas Mendía x 12 Un, $ 46,50

Tapas de Pastel Mendía x 24 Un, $ 67,50

Toalla Femenina Confort Normales Tela Suave con Alas Ladysoft x 8 Un, $ 49

Toalla Femenina Especial Suave con Alas Siempre Libre x 8 Un, $ 67

Toalla Femenina Pocket normal con alas duopack tela suave sin deo Doncella x 16 Un, $ 58

Toalla Femenina Pocket ultrafinas tela suave Doncella x 8 Un, $ 41

Toalla femenina Protección plus suave Always x 16 Un, $ 100

Toallas húmedas Doypack Sanicare x 100 Un, $ 74

Toallas húmedas FP Sanicare x 100 Un, $ 144

Tostada de Arroz con Sal Tía Maruca x 120 Gr, $ 56

Tostada de Arroz grande Tía Maruca x 160 Gr, $ 96

Tostada de Arroz sin Sal Tía Maruca x 120 Gr, $ 56

Té común en saquitos La Morenita x 25 Un, $ 32

Té común en saquitos Taraguí x 25 Un, $ 39

Vinagre de Alcohol Alcazar x 500 Cc, $ 25

Vinagre de Manzana Alcazar x 1000 Cc, $ 72

Vino Blanco Tetrabrick Arizu x 1 Lt, $ 55

Vino Blanco Tetrabrick Crespi x 1 Lt, $ 55

Vino Clásico Resero x 1250 Ml, $ 75

Vino Tinto Tetrabrick Arizu x 1 Lt, $ 55

Vino Tinto Tetrabrick Crespi x 1 Lt, $ 55

Vino Tinto Tradicional Michel Torino x 1125 Ml, $ 94

Yerba Mate Compuesta Elaborada con Palo Chamigo x 500 Gr, $ 89

Yerba Mate Rosamonte x 1 Kg, $ 193

Yerba Mate Rosamonte x 500 Gr, $ 100

Yerba Mate Suave Compuesta Elaborada con Palo Nobleza Gaucha x 500 Gr, $ 100

Yerba Mate Suave con Palo Unión x 1 Kg, $ 225

Yerba Mate Tradicional Amanda x 500 Gr, $ 112,50

Yogur batido Entero Frutilla 2 x 120 gr Ilolay x 240 Gr, $ 39

Yogur batido Entero Vainilla 2 x 120 gr Ilolay x 240 Gr, $ 39

Yogur bebible descremado Frutilla Sachet Vida x 900 Gr, $ 77

Yogur bebible descremado Frutos del Bosque Sachet Vida x 900 Gr, $ 77

Yogur bebible descremado Vainilla Sachet Vida x 900 Gr, $ 77

Yogur bebible Tetratop Descremado Frutilla Ilolay x 1 Kg, $ 74,50

Yogur bebible Tetratop Descremado Vainilla Ilolay x 1 Kg, $ 74,50

Yogur bebible Tetratop Entero Durazno Ilolay x 1 Kg, $ 74,50

Yogur bebible Tetratop Entero Frutilla Ilolay x 1 Kg, $ 74,50

Yogur bebible Tetratop Entero Vainilla Ilolay x 1 Kg, $ 74,50

Yogur cremoso entero Vainilla x 2 unidades Primeros Sabores x 120 Gr, $ 45

Yogur firme descremado frutilla pote Vida x 190 Gr, $ 36

Yogur firme Entero Frutilla 2 x 120 gr Ilolay x 240 Gr, $ 39

Yogur firme Entero Vainilla 2 x 120 gr Ilolay x 240 Gr, $ 39

​Zapallo anco comercial Supermercado x 1 Kg, $ 46